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    Российские подлодки ударили по позициям ИГИЛ в Сирии ракетами «Калибр»

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    • Фото: Минобороны РФ
    Российские подлодки ударили по позициям ИГИЛ в Сирии ракетами «Калибр»

    Российские подлодки ударили по позициям ИГИЛ в Сирии ракетами «Калибр»

    Российские подлодки ударили по позициям ИГИЛ в Сирии ракетами «Калибр»
  • Фото: Минобороны РФ

    • Наступление сирийской армии, которая громит террористов запрещенной в РФ группировки «Исламское государство» в провинции Дейр-эз-Зор, поддержали российские военные. Наши подводные лодки из акватории Средиземного моря ударили по позициям ИГИЛ крылатыми ракетами.

    По информации Минобороны РФ, субмарины запустили 10 крылатых ракет «Калибр» по позициям «Исламского государства» в районе сирийского города Меядина.

    Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны РФ: «Сегодня из акватории Средиземного моря подводными лодками Черноморского флота „Великий Новгород“ и „Колпино“ были нанесены два залповых удара крылатыми ракетами морского базирования „Калибр“».

    По словам генерал-майора Конашенкова, средства объективного контроля подтвердили уничтожение всех назначенных целей, террористы в районе Меядина понесли существенные потери в живой силе и технике, передает «Интерфакс».

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    В Сирии ВКС РФ ликвидировали командиров «Джебхат ан-Нусры» и десятки боевиков
    Ранее Конашенков сообщил об уничтожении в провинции Идлиб 49 боевиков запрещенной в РФ экстремистской группировки «Джебхат-ан-Нусра», а также разгроме крупнейшего подземного арсенала этой организации, где хранились более тысячи тонн боеприпасов для ствольной и реактивной артиллерии.

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