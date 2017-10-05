Российские подлодки ударили по позициям ИГИЛ в Сирии ракетами «Калибр»

Наступление сирийской армии, которая громит террористов запрещенной в РФ группировки «Исламское государство» в провинции
Дейр-эз-Зор, поддержали российские военные. Наши подводные лодки из акватории Средиземного моря ударили по позициям ИГИЛ крылатыми ракетами.
По информации Минобороны РФ, субмарины запустили 10 крылатых ракет «Калибр» по позициям «Исламского государства» в районе сирийского города Меядина.
Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны РФ: «Сегодня из акватории Средиземного моря подводными лодками Черноморского флота „Великий Новгород“ и „Колпино“ были нанесены два залповых удара крылатыми ракетами морского базирования „Калибр“».
По словам генерал-майора Конашенкова, средства объективного контроля подтвердили уничтожение всех назначенных целей, террористы в районе Меядина понесли существенные потери в живой силе и технике, передает «Интерфакс».
Ранее Конашенков сообщил об уничтожении в провинции Идлиб 49 боевиков запрещенной в РФ экстремистской группировки «Джебхат-ан-Нусра», а также разгроме крупнейшего подземного арсенала этой организации, где хранились более тысячи тонн боеприпасов для ствольной и реактивной артиллерии.
Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны РФ: «Сегодня из акватории Средиземного моря подводными лодками Черноморского флота „Великий Новгород“ и „Колпино“ были нанесены два залповых удара крылатыми ракетами морского базирования „Калибр“».
По словам генерал-майора Конашенкова, средства объективного контроля подтвердили уничтожение всех назначенных целей, террористы в районе Меядина понесли существенные потери в живой силе и технике, передает «Интерфакс».
Ранее Конашенков сообщил об уничтожении в провинции Идлиб 49 боевиков запрещенной в РФ экстремистской группировки «Джебхат-ан-Нусра», а также разгроме крупнейшего подземного арсенала этой организации, где хранились более тысячи тонн боеприпасов для ствольной и реактивной артиллерии.
Комментарии