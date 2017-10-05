Путин принял приглашение короля посетить Саудовскую Аравию

Владимир Путин и Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд обсудили Сирию, Ирак и нефть в Кремле.
Во время переговоров король Саудовской Аравии пригласил президента России посетить его страну для «продолжения и расширения дружественных контактов». Российский лидер поблагодарил монарха и сообщил, что готов снова приехать в Саудовскую Аравию.
Владимир Путин, президент РФ: «Спасибо за приглашение, я помню свою предыдущую поездку в вашу страну, и обязательно воспользуюсь вашим приглашением посетить Саудовскую Аравию еще раз. Благодарю вас».
Также во время переговоров Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд заявил о «больших возможностях для расширения и диверсификации экономического сотрудничества» РФ и Саудовской Аравии и сообщил, что Эр-Рияд будет сотрудничать с Москвой для обеспечения стабильности на мировом рынке нефти.
Кроме того, король Саудовской Аравии обвинил Иран в попытках дестабилизации ближневосточного региона и подчеркнул значение сохранения единства и территориальной целостности Ирака, передает «Интерфакс». Также король заявил, что ситуация в Сирии должна быть урегулирована политическим путем, который бы гарантировал безопасность и стабильность.
Напомним, накануне, 4 октября, король Саудовской Аравии впервые в истории двусторонних отношений прибыл в Москву. Монарх пробудет в российской столице до 7 октября.
Владимир Путин, президент РФ: «Спасибо за приглашение, я помню свою предыдущую поездку в вашу страну, и обязательно воспользуюсь вашим приглашением посетить Саудовскую Аравию еще раз. Благодарю вас».
Также во время переговоров Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд заявил о «больших возможностях для расширения и диверсификации экономического сотрудничества» РФ и Саудовской Аравии и сообщил, что Эр-Рияд будет сотрудничать с Москвой для обеспечения стабильности на мировом рынке нефти.
Кроме того, король Саудовской Аравии обвинил Иран в попытках дестабилизации ближневосточного региона и подчеркнул значение сохранения единства и территориальной целостности Ирака, передает «Интерфакс». Также король заявил, что ситуация в Сирии должна быть урегулирована политическим путем, который бы гарантировал безопасность и стабильность.
Напомним, накануне, 4 октября, король Саудовской Аравии впервые в истории двусторонних отношений прибыл в Москву. Монарх пробудет в российской столице до 7 октября.
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