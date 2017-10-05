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    В Петербурге ликвидируют масштабный разлив нефтепродуктов на реке Славянке

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    • Фото: spb_today / vk.com
    В Петербурге ликвидируют масштабный разлив нефтепродуктов на реке Славянке

    В Петербурге ликвидируют масштабный разлив нефтепродуктов на реке Славянке

    В Петербурге ликвидируют масштабный разлив нефтепродуктов на реке Славянке
  • Фото: spb_today / vk.com

    • Сейчас в районе экологического ЧП выставлены боновые заграждения. Росприроднадзор ищет источник загрязнения. Часть масляных пятнен успело попасть в Неву.

    Петербургский Росприроднадзор ищет виновных в разливе нефтепродуктов в устье реки Славянки. Масляные пятна в акватории обнаружили утром. Часть из них попала в Неву. Шлейф растянулся вдоль Рыбацкого проспекта до железнодорожного моста.

    В настоящее время специалисты предприятия «Пиларн» ликвидируют нефтеразлив и устанавливают боновые заграждения, чтобы масляные пятна не попали в Неву. Также на месте работают сотрудники Росприроднадзора по СЗФО, которые ищут источник загрязнения.

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