В Петербурге ликвидируют масштабный разлив нефтепродуктов на реке Славянке

Сейчас в районе экологического ЧП выставлены боновые заграждения. Росприроднадзор ищет источник загрязнения. Часть масляных пятнен успело попасть в Неву.

Петербургский Росприроднадзор ищет виновных в разливе нефтепродуктов в устье реки Славянки. Масляные пятна в акватории обнаружили утром. Часть из них попала в Неву. Шлейф растянулся вдоль Рыбацкого проспекта до железнодорожного моста.



В настоящее время специалисты предприятия «Пиларн» ликвидируют нефтеразлив и устанавливают боновые заграждения, чтобы масляные пятна не попали в Неву. Также на месте работают сотрудники Росприроднадзора по СЗФО, которые ищут источник загрязнения.