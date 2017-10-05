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    Итальянские учителя начали голодовку из-за детей мигрантов

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    Итальянские учителя начали голодовку из-за детей мигрантов

    Итальянские учителя начали голодовку <nobr>из-за</nobr> детей мигрантов

    В Италии началась голодовка учителей, требующих скорейшего присвоения гражданства детям мигрантов.

    Как сообщает агентство Associated Press, в голодовке участвуют сотни итальянских учителей. Они требуют, чтобы парламент утвердил закон, ускоряющий процесс присвоения статуса граждан детям мигрантов.

    В петиции, которую бастующие учителя создали незадолго до голодовки, отмечается, что они осуждают «парадокс преподавания студентам теорий гражданства и конституции, зная, что многие из них никогда не получат ни гражданства, ни права на голосования на выборах».

    Агентство также отмечает, что к бастующим учителям присоединился министр инфраструктуры и транспорта Италии Грациано Дельрио.

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