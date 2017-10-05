Михаил Галустян стал гостем проекта «Ты супер! Танцы»

В субботу, 7 октября, зрители НТВ увидят шестой конкурсный день проекта «Ты супер! Танцы». Проект дает юным танцорам не только шанс проявить себя и попробовать силы на большой сцене, но и возможность познакомиться со звездами. Так, поддержать Марию Никитенко из Краснодарского края пришел ее земляк — шоумен и комедийный актер Михаил Галустян.
Маша Никитенко живет под опекой бабушки. Танцами она начала заниматься с раннего детства, и ее выбор сразу же пал на хип-хоп и диско. Она неоднократно участвовала в различных чемпионатах и турнирах, где побеждала или занимала призовые места. В первом отборочном туре она представила на суд жюри и миллионов зрителей необычный номер, в котором смешались хип-хоп, контемпорари и даже элементы спортивной гимнастики.
После выступления эмоции девочки буквально зашкаливали, ведь за ее плечами осталось очень ответственное выступление. В этот важный момент поддержать конкурсантку пришел актер и шоумен Михаил Галустян. У знаменитого юмориста получилось подбодрить Машу и, как всегда, подарить улыбки всему зрительному залу.
Михаил Галустян: «„Ты супер! Танцы“ — проект очень душевный, и почему я не был здесь раньше? Впечатлен выступлением Маши — у нее определенно есть талант. Здорово, что она решила заниматься танцами и нашла в себе смелость принять участие в ТВ-проекте, ведь выступления перед огромной аудиторией, в том числе и в развлекательных жанрах — это всегда крайне волнительно. Но переживать теперь придется часто, ведь телевидение — это постоянные взлеты и падения, это всегда нелегко. Желаю Маше и ребятам-участникам не терять бодрости духа и получать удовольствие от танца!».
Увидеть выступление Марии Никитенко зрители смогут уже в эту субботу, 7 октября, в 20:00 на НТВ.
Международный конкурс «Ты супер! Танцы», проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединит таланты из разных уголков России и стран СНГ и Балтии и подарит детям шанс исполнить заветные мечты.
После выступления эмоции девочки буквально зашкаливали, ведь за ее плечами осталось очень ответственное выступление. В этот важный момент поддержать конкурсантку пришел актер и шоумен Михаил Галустян. У знаменитого юмориста получилось подбодрить Машу и, как всегда, подарить улыбки всему зрительному залу.
Михаил Галустян: «„Ты супер! Танцы“ — проект очень душевный, и почему я не был здесь раньше? Впечатлен выступлением Маши — у нее определенно есть талант. Здорово, что она решила заниматься танцами и нашла в себе смелость принять участие в ТВ-проекте, ведь выступления перед огромной аудиторией, в том числе и в развлекательных жанрах — это всегда крайне волнительно. Но переживать теперь придется часто, ведь телевидение — это постоянные взлеты и падения, это всегда нелегко. Желаю Маше и ребятам-участникам не терять бодрости духа и получать удовольствие от танца!».
Увидеть выступление Марии Никитенко зрители смогут уже в эту субботу, 7 октября, в 20:00 на НТВ.
Международный конкурс «Ты супер! Танцы», проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединит таланты из разных уголков России и стран СНГ и Балтии и подарит детям шанс исполнить заветные мечты.
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