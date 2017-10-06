Смерть в прямом эфире: что стоит за гибелью блогера-серпентолога

Известный
блогер-натуралист Арслан Валеев в прямом эфире устроил смертельное шоу — этот ролик стал последним и самым популярным в его карьере. Что это было — трагическая случайность или преднамеренное самоубийство?
Арслан Валеев умирал медленно и мучительно — его укусила черная мамба, одна из самых ядовитых змей на планете. Без противоядья шансов на спасение нет. Яд черной мамбы организм поражает очень быстро. Блогер угасал на глазах. Через час Арслан впал в кому, а через сутки умер.
Жуткая смерть автора интернет-канала о рептилиях «взорвала» Интернет. Что на самом деле произошло во время прямой трансляции? В догадках сейчас теряются тысячи поклонников блогера. Число подписчиков его интернет-канала уже после его смерти увеличилось на 40 тысяч.
Родственники, друзья и знакомые Арслана Валеева раскололись на два лагеря. Одни говорят про нелепую случайность, а другие — про экзотический способ сведения счетов с жизнью. Многие даже намекают, что причиной суицида могла быть личная драма — от блогера ушла его жена Катя.
Что довело любителя рептилий до депрессии? И если это была не случайность, то что заставило блогера в 31 год уйти из жизни? И зачем он сделал это перед тысячами своих зрителей? Ответы на эти и другие вопросы — в программе «ЧП. Расследование».
Жуткая смерть автора интернет-канала о рептилиях «взорвала» Интернет. Что на самом деле произошло во время прямой трансляции? В догадках сейчас теряются тысячи поклонников блогера. Число подписчиков его интернет-канала уже после его смерти увеличилось на 40 тысяч.
Родственники, друзья и знакомые Арслана Валеева раскололись на два лагеря. Одни говорят про нелепую случайность, а другие — про экзотический способ сведения счетов с жизнью. Многие даже намекают, что причиной суицида могла быть личная драма — от блогера ушла его жена Катя.
Что довело любителя рептилий до депрессии? И если это была не случайность, то что заставило блогера в 31 год уйти из жизни? И зачем он сделал это перед тысячами своих зрителей? Ответы на эти и другие вопросы — в программе «ЧП. Расследование».
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