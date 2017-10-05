Бизнесмен пригрозил снести мост в Приморье, если ему не оплатят строительство

Бизнесмен из Приморья за свой счет построил переправу через реку. Власти обещали, что компенсируют затраты, составившие 70 миллионов рублей, но свое обещание не сдержали.

1671 Владивосток

мосты

строительство

После прошлогоднего тайфуна глава Красноармейского района, где были отмечены наибольшие разрушения, попросила о помощи местного предпринимателя Романа Гирявца. Стихия смыла автомобильный мост через реку Большая Уссурка и отрезала от мира несколько сел. Роман согласился помочь с условием, что будет заключен госконтракт, но по окончании работ глава района свое обещание не сдержала. Вскоре чиновники перестали отвечать на звонки бизнесмена, и Гирявец решил снести мост.



Роман Гирявец, предприниматель: «Это наше, мы за это заплатили. Поэтому мы просто свои строительные материалы и конструкции заберем оттуда, и все».



Услышав такое от обиженного властями спасителя, жители некогда изолированных сёл снова потеряли покой. Почти 9 месяцев, пока возводили новый автомобильный мост, жители ближайших заречных сел добирались с одного берега на другой пешком по временному подвесному мосту.



Причину, по которой бизнесмен остался без денег, а жители удаленных деревень рискуют снова остаться без моста, разъяснили сотрудники прокуратуры. Как выяснилось, прежнее сооружение, разрушенное тайфуном, официально не числилось на балансе Красноармейского района. Поэтому и восстанавливать его за бюджетные деньги формально не по закону. Предприниматель обвинил в волоките районную администрацию. Прокуратура, в свою очередь, предъявила претензии региональным властям.



На баланс краевые власти могут взять лишь уже восстановленный объект. А то, что на него были потрачены 70 миллионов собственных средств, бизнесмену уже придется доказывать в арбитражном суде. Если решение окажется не в его пользу, Роман от своих намерений снести мост не откажется.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Анцигина.