Суд в Уфе освободил вымогателей, терроризировавших местных коммерсантов

В Уфе условно осудили фигурантов дела о «крышевании» коммерсантов, которые якобы вымогали у безнесменов крупные суммы денег за покровительство.

23 Башкирия

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Следователям удалось собрать против подсудимых серьезную доказательную базу, однако фигурантов дела, в том числе главаря Юрия Елизарова, освободили. Из-за большого общественного резонанса наручники с них сняли не в зале суда, а в следственном изоляторе.



Пока подозреваемые ждали суда, местные издания наперебой спорили, сколько же они получат. В том, что назначат тюремное заключение не сомневался никто: в деле слишком много доказательств. Среди них есть даже видео, на котором Елизаров доходчиво объясняет очередному бизнесмену, что тот должен делиться прибылью. Вымогатель четко дает понять, что будет с коммерсантом в случае отказа.



Юрий Елизаров, на видеозаписи: «Ты даже не будешь знать, откуда в тебя выстрелят. Я реально тебе говорю. Все сидят, ждут. Говорят: „Юра, давай мы его порвем“. Я просто не даю тебя рвать пока».



На следующую встречу предприниматель пришел уже под контролем оперативников. Сразу после передачи денег Елизарова задержали. Тогда и выяснилось, что платить за свое спокойствие приходилось многим. Так, например, Александр Егоров решился заговорить лишь после того, как вымогатели оказались под стражей. Коммерсант вложил несколько миллионов рублей в новую базу отдыха. Когда строительство закончилось, преступники заявили: недвижимость больше ему не принадлежит.



Александр Егоров: «Юрий Петрович Елизаров является смотрящим. Ну, являлся смотрящим, пока не оказался в СИЗО. Группировка была у него, как бы до сих пор остались еще ребята. Они затягивают в бизнес, потом — на блатном жаргоне называется „прикормить кабанчика“ — дают деньги. Говорят: ты, братан, давай раскручивай бизнес, мы подождем».



Дав показания, предприниматель попросил о госзащите. И ее предоставили. Он даже не стал уезжать из города. Спокойно дожидался суда над преступниками. Ведь по статье «Вымогательство» максимальное наказание — семь лет лишения свободы. Немало коммерсантов собралось в зале в день приговора. Когда судья приступил к чтению последнего листа, Елизаров взял в руки четки. Бизнесмены, казалось, задержали дыхание. И, видимо, так и не выдохнули. Всем преступникам назначили по три года условно.



Предприниматели, которым пришлось познакомиться с Елизаровым и его подельниками лично, пообещали, что будут подавать апелляции на приговор. Если пересмотр назначат, следующего заседания они будут дожидаться уже не в родном городе, передает корреспондент НТВ Ангелина Машкина.