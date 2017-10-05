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    Голый грабитель с ножом напал на сотрудниц магазина в Приамурье: видео. видеонаблюдение, магазины, нападения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГолый грабитель с ножом напал на сотрудниц магазина в Приамурье: видео

    Голый грабитель с ножом напал на сотрудниц магазина в Приамурье: видео

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    Голый грабитель с ножом напал на сотрудниц магазина в Приамурье: видео

    Голый грабитель с ножом напал на сотрудниц магазина в Приамурье: видео

    Голый грабитель с ножом напал на сотрудниц магазина в Приамурье: видео

      Мужчину, который с ножом набросился на продавцов супермаркета и забрал деньги из кассы, задержали в Комсомольске-на-Амуре.

      Ограбление попало в объектив камеры наблюдения. В магазин злоумышленник заявился в одном полотенце и с бутылкой спиртного в руке.

      Он попытался самовольно достать сигареты, на что сотрудницы магазина сделали замечание. В ответ мужчина нанес им удары ножом. При этом охранник, который находился в метре от кассы, почему-то не стал вмешиваться, а вместо того, чтобы задержать нападавшего, лишь проводил его взглядом.

      На момент задержания мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавшие, к счастью, живы, но им потребовалась помощь медиков. Похищенные из кассы наличные у злоумышленника забрали.

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