В Москву привезли спасенного в Якутии белого медвежонка

Несколько часов назад в столичном аэропорту совершил посадку рейс с необычным пассажиром. В Московский зоопарк привезли осиротевшего в Якутии белого медвежонка.

236 животные

зоопарки

Якутия

Перед поездкой в Москву медвежонок перенес еще один перелет — из Среднекалымска в Якутск. Краснокнижного зверя нашли на берегу реки рыбаки. Они не сразу поверили своим глазам — ведь белых медведей в этих местах еще никто никогда не встречал.



Его матери — обычно они не бросают своих медвежат — поблизости не было. Скорее всего, она стала жертвой браконьеров. Новостью о находке рыбаки поделились с сотрудниками природоохранного ведомства. После осмотра эксперты заключили, что зверь еще слишком мал и не готов к жизни в дикой природе, и стали искать ему новый дом.



Маленького хищника с разрешения Росприроднадзора отправили в Московский зоопарк. Назвали медвежонка Колымана Куо, что в переводе с якутского означает «девочка с Колымы».



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Дарьи Вязовой.