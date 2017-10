Нобеля по литературе получил британский писатель Кадзуо Исигуро

О вручении премии объявила сегодня Королевская шведская академия наук. В заявлении академии говорится, что Исигуро награжден за «произведения великой эмоциональной силы».Одним из самых известных произведений Исигуро является роман «Не отпускай меня» (Never Let Me Go) 2005 года. Его действие происходит в антиутопической Великобритании конца XX века, в которой люди клонируются для создания живых доноров органов с целью последующей трансплантации. В 2010 году эта книга была экранизирована.Нобелевская премия по литературе вручается с 1901 года. Согласно завещанию Альфреда Нобеля, эта премия должна присуждаться автору «лучшего литературного произведения идеалистической направленности». При этом до сих пор продолжаются споры о том, что он имел в виду под «идеалистическим» произведением.