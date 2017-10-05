Нобеля по литературе получил британский писатель Кадзуо Исигуро

Нобелевская премия по литературе 2017 года присуждена британскому писателю японского происхождения Кадзуо Исигуро.
О вручении премии объявила сегодня Королевская шведская академия наук. В заявлении академии говорится, что Исигуро награжден за «произведения великой эмоциональной силы».
Одним из самых известных произведений Исигуро является роман «Не отпускай меня» (Never Let Me Go) 2005 года. Его действие происходит в антиутопической Великобритании конца XX века, в которой люди клонируются для создания живых доноров органов с целью последующей трансплантации. В 2010 году эта книга была экранизирована.
Нобелевская премия по литературе вручается с 1901 года. Согласно завещанию Альфреда Нобеля, эта премия должна присуждаться автору «лучшего литературного произведения идеалистической направленности». При этом до сих пор продолжаются споры о том, что он имел в виду под «идеалистическим» произведением.
Одним из самых известных произведений Исигуро является роман «Не отпускай меня» (Never Let Me Go) 2005 года. Его действие происходит в антиутопической Великобритании конца XX века, в которой люди клонируются для создания живых доноров органов с целью последующей трансплантации. В 2010 году эта книга была экранизирована.
Нобелевская премия по литературе вручается с 1901 года. Согласно завещанию Альфреда Нобеля, эта премия должна присуждаться автору «лучшего литературного произведения идеалистической направленности». При этом до сих пор продолжаются споры о том, что он имел в виду под «идеалистическим» произведением.
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