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    Московских водителей штрафуют за проезд по несуществующей выделенке. автомобили, ГИБДД, Москва. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМосковских водителей штрафуют за проезд по несуществующей выделенке

    Московских водителей штрафуют за проезд по несуществующей выделенке

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    Московских водителей штрафуют за проезд по несуществующей выделенке

    Московских водителей штрафуют за проезд по несуществующей выделенке

    Московских водителей штрафуют за проезд по несуществующей выделенке

      В Москве автомобилисты получают штрафы за проезд по выделенной полосе на Нижегородской улице. Однако выделенки на этой улице пока нет.

      Полосу для общественного транспорта на Нижегородской улице планировали ввести и даже установили знаки. Но пока они заклеены, а камера, фиксирующая выезд на выделенку, уже вовсю работает, и автомобилисты получают штрафы.

      Таких «счастливчиков» оказалось несколько тысяч. Жильцы ближайших домов планируют оспорить штрафы в ГИБДД, так как даже на официальном сайте московского общественного транспорта этого участка до сих пор нет. К коллективной жалобе автомобилисты приложили фотографии заклеенного знака.

      Полицейские, получив большое количество жалоб, отключили камеру видеофиксации нарушений на Нижегородской улице. В ГИБДД не исключают, что произошел сбой, и если он подтвердится, все штрафы будут отменены.

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Никиты Развозжаева.

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