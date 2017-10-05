Делегация ФИФА оценила темпы подготовки «Лужников» к ЧМ-2018

Сегодня внимание международных футбольных функционеров приковано к московскому стадиону «Лужники». Туда приехала делегация ФИФА и оргкомитета
«Россия-2018».
Спортивные чиновники оценивают готовность объектов, на которых пройдет чемпионат мира по футболу. Всего же за несколько дней совместная группа посетила 8 российских городов. Во время нынешнего визита специалисты осмотрели стадионы и прилегающую инфраструктуру. Эксперты убедились в исполнении всех графиков строительства спортивных объектов.
Тем временем в преддверии товарищеского матча с Южной Кореей футбольная сборная нашей страны устроила благотворительную акцию. Подопечные Станислава Черчесова исполнили мечту детей, страдающих ДЦП. Юные поклонники футбола смогли пообщаться со своими кумирами и даже провести небольшую тренировку.
Тем временем в преддверии товарищеского матча с Южной Кореей футбольная сборная нашей страны устроила благотворительную акцию. Подопечные Станислава Черчесова исполнили мечту детей, страдающих ДЦП. Юные поклонники футбола смогли пообщаться со своими кумирами и даже провести небольшую тренировку.
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