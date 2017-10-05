Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
    Делегация ФИФА оценила темпы подготовки «Лужников» к ЧМ-2018. благотворительность, дети и подростки, Москва, спорт, стадионы, строительство, ФИФА, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДелегация ФИФА оценила темпы подготовки «Лужников» к ЧМ-2018

    Делегация ФИФА оценила темпы подготовки «Лужников» к ЧМ-2018

    комментировать
    Делегация ФИФА оценила темпы подготовки «Лужников» к <nobr>ЧМ-2018</nobr>

    Делегация ФИФА оценила темпы подготовки «Лужников» к ЧМ-2018

    Делегация ФИФА оценила темпы подготовки «Лужников» к <nobr>ЧМ-2018</nobr>

      Сегодня внимание международных футбольных функционеров приковано к московскому стадиону «Лужники». Туда приехала делегация ФИФА и оргкомитета «Россия-2018».

      Спортивные чиновники оценивают готовность объектов, на которых пройдет чемпионат мира по футболу. Всего же за несколько дней совместная группа посетила 8 российских городов. Во время нынешнего визита специалисты осмотрели стадионы и прилегающую инфраструктуру. Эксперты убедились в исполнении всех графиков строительства спортивных объектов.

      Тем временем в преддверии товарищеского матча с Южной Кореей футбольная сборная нашей страны устроила благотворительную акцию. Подопечные Станислава Черчесова исполнили мечту детей, страдающих ДЦП. Юные поклонники футбола смогли пообщаться со своими кумирами и даже провести небольшую тренировку.

      Новости по теме

      Чемпионат мира по футболу — 2018

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru