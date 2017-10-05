Минкульт передумал брать 5 миллионов рублей за прокат фильмов

В Министерстве культуры РФ предложили отказаться от идеи увеличить до 5 миллионов рублей сборы с фильмов, которые выходят в прокат, хотя ранее сами же за это и выступали. В ведомстве передумали, так как нашлись более гуманные способы, позволяющие поддержать отечественный кинематограф.

Сейчас за прокатное удостоверение для фильма платят 3,5 тысячи рублей, но в мае Минкульт предложил плюс к этой сумме брать дополнительно 5 миллионов рублей. Предполагалось, что такой взнос должны платить как иностранные, так и российские фильмы, но нашим деньги потом вернут.



Так хотели помогать отечественному кинематографу, но теперь Мединский заявил, что разовый сбор будет не под силу малобюджетному авторскому кино. Правда, от принципа финансировать российские картины за счет западных министр не отказывается и считает справедливой систему, когда уплачивается процент со сборов, например, как во Франции и Польше.