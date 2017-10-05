В «Зарядье» показали форму участников Всемирного фестиваля молодежи

Участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет в России уже в этом месяце, будут в отличной форме. В этом убедились все, кто побывал на презентации новой экипировки в московском парке «Зарядье». Автор коллекции уверяет, что в нарядах можно разглядеть отсылки к прошлому, но главный упор сделан на современные тенденции.

Игорь Чапурин пообщался с журналистами до показа. Блистать перед публикой после он не любит. Модельер говорит, что смотреть надо на одежду, а не на ее создателя. Кутюрье одевал Людмилу Путину и Светлану Медведеву, а теперь впервые создал форму для неформального молодежного мероприятия. Презентовали ее в парке «Зарядье».



Сегодня стало понятно, как будут выглядеть сотни российских делегатов на фестивале, который откроется 14 октября в Москве, но проходить будет в более гуманном с точки зрения погоды Сочи. Синоптики обещают там до плюс 20 градусов, но дождь, поэтому в комплекты вошли не только поло, но также ветровки и стеганые жилеты.



Демонстрировали форму посланники фестиваля, в том числе и отложившая ради такого случая платья и каблуки «Мисс мира — 2008» Ксения Сухинова. Подробности — в репортаже корреспондента Алины Репиной.