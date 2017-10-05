СМИ сообщили о тайной свадьбе Земфиры и Ренаты Литвиновой

В Интернете обсуждают сообщения о свадьбе актрисы и режиссера Ренаты Литвиновой и певицы Земфиры. Впрочем, никакой официальной информации об этом нет.

В ряде СМИ и Telegram-каналов появилась информация о свадьбе режиссера и актрисы Ренаты Литвиновой и певицы Земфиры. По некоторым данным, тайная церемония бракосочетания состоялась в Швеции, где однополые браки разрешены с 2009 года. Отмечается, что с недавних пор женщины носят одинаковые кольца.



Представитель Литвиновой комментировать эти сообщения на стал. Со стороны Земфиры также не поступало никаких комментариев.



Земфиру и Литвинову давно связывают дружеские отношения. Певица и режиссер часто работают вместе. Земфира была автором музыки для нескольких фильмов Литвиновой, а Литвинова снимала клипы на песни Земфиры.