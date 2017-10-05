Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи

    СМИ сообщили о тайной свадьбе Земфиры и Ренаты Литвиновой

    3 комментария
    • Фото: РИА Новости, Екатерина Чеснокова
    СМИ сообщили о тайной свадьбе Земфиры и Ренаты Литвиновой

    СМИ сообщили о тайной свадьбе Земфиры и Ренаты Литвиновой

    СМИ сообщили о тайной свадьбе Земфиры и Ренаты Литвиновой
  • Фото: РИА Новости, Екатерина Чеснокова

    • В Интернете обсуждают сообщения о свадьбе актрисы и режиссера Ренаты Литвиновой и певицы Земфиры. Впрочем, никакой официальной информации об этом нет.

    В ряде СМИ и Telegram-каналов появилась информация о свадьбе режиссера и актрисы Ренаты Литвиновой и певицы Земфиры. По некоторым данным, тайная церемония бракосочетания состоялась в Швеции, где однополые браки разрешены с 2009 года. Отмечается, что с недавних пор женщины носят одинаковые кольца.

    Представитель Литвиновой комментировать эти сообщения на стал. Со стороны Земфиры также не поступало никаких комментариев.

    Земфиру и Литвинову давно связывают дружеские отношения. Певица и режиссер часто работают вместе. Земфира была автором музыки для нескольких фильмов Литвиновой, а Литвинова снимала клипы на песни Земфиры.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru