«Как в кино» на НТВ: современные Форрест Гампы

8 октября телезрители НТВ смогу увидеть продолжение документального проекта «Как в кино». Каждое воскресенье программа рассказывает истории реальных людей, чьи судьбы удивительным образом похожи на судьбы знаменитых киноперсонажей. Новый выпуск поведает о настоящих героях, готовых пройти или пробежать тысячи километров, проверив свои силы и возможности.
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Культовый Форрест Гамп от знаменитого режиссера Роберта Земекиса провел не один год в беге по нашей планете. Но он не одинок: и сегодня есть люди, которые не могут жить обычной жизнью. Программа познакомит телезрителей с ультрамарафонцами, которые преодолели невероятные дистанции.
Ведущий уникального проекта Максим Дрозд выяснит, как Дину Карназису удается пробегать дистанции в 500 километров без остановок, отдыха и сна. Звучит невероятно, но его личный рекорд — 563 километра за 80 часов и 44 минуты. Также зрители узнают удивительные истории Ильи Фролова, который находится в пути уже 1,5 года, пройдя более шести тысяч километров по маршруту Выборг — Владивосток, и Марии Борисенко, которая преодолела путь из Екатеринбурга в Кызылорда длиною в две тысячи километров. Они сделали невозможное возможным и доказали, что человеческие силы не имеют границ.
Максим Дрозд, актер, ведущий: «В легендарном фильме Роберта Земекиса герой Тома Хэнкса ни с того ни с сего решил пробежаться. И пробегал по Америке три с лишним года. Вы думаете, такое возможно только в кино? Нет! Реальные истории гораздо интереснее».
Документальный цикл «Как в кино» — это удивительные приключения, которые телезрители смогут пережить вместе с участниками событий, экспертами и ведущими, поверив в то, что каждый человек способен на подвиг.
Смотрите новый выпуск проекта «Как в кино» в воскресенье, 8 октября, в 14:05.
Ведущий уникального проекта Максим Дрозд выяснит, как Дину Карназису удается пробегать дистанции в 500 километров без остановок, отдыха и сна. Звучит невероятно, но его личный рекорд — 563 километра за 80 часов и 44 минуты. Также зрители узнают удивительные истории Ильи Фролова, который находится в пути уже 1,5 года, пройдя более шести тысяч километров по маршруту Выборг — Владивосток, и Марии Борисенко, которая преодолела путь из Екатеринбурга в Кызылорда длиною в две тысячи километров. Они сделали невозможное возможным и доказали, что человеческие силы не имеют границ.
Максим Дрозд, актер, ведущий: «В легендарном фильме Роберта Земекиса герой Тома Хэнкса ни с того ни с сего решил пробежаться. И пробегал по Америке три с лишним года. Вы думаете, такое возможно только в кино? Нет! Реальные истории гораздо интереснее».
Документальный цикл «Как в кино» — это удивительные приключения, которые телезрители смогут пережить вместе с участниками событий, экспертами и ведущими, поверив в то, что каждый человек способен на подвиг.
Смотрите новый выпуск проекта «Как в кино» в воскресенье, 8 октября, в 14:05.
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