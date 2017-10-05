Пожар в московской «Чайхоне»: четверо пострадавших

В ресторане на Новослободской улице произошел пожар, в котором пострадали люди.
В пожаре в ресторане «Чайхона» в центре Москвы пострадали 4 человека, сообщил ТАСС источник в экстренных службах города.
По данным пресс-службы управления МЧС по Москве, возгорание произошло в четверг утром в системе вентиляции помещения. Горели также перекрытия над кухней ресторана. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров, из здания эвакуировали 50 человек. В настоящее время пожар потушен.
По данным пресс-службы управления МЧС по Москве, возгорание произошло в четверг утром в системе вентиляции помещения. Горели также перекрытия над кухней ресторана. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров, из здания эвакуировали 50 человек. В настоящее время пожар потушен.
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