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    Пожар в московской «Чайхоне»: четверо пострадавших. Москва, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПожар в московской «Чайхоне»: четверо пострадавших

    Пожар в московской «Чайхоне»: четверо пострадавших

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    • Фото: Andrey Dugin / youtube.com
    Пожар в московской «Чайхоне»: четверо пострадавших

    Пожар в московской «Чайхоне»: четверо пострадавших

    Пожар в московской «Чайхоне»: четверо пострадавших
    • Фото: Andrey Dugin / youtube.com

      • В ресторане на Новослободской улице произошел пожар, в котором пострадали люди.

      В пожаре в ресторане «Чайхона» в центре Москвы пострадали 4 человека, сообщил ТАСС источник в экстренных службах города.

      По данным пресс-службы управления МЧС по Москве, возгорание произошло в четверг утром в системе вентиляции помещения. Горели также перекрытия над кухней ресторана. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров, из здания эвакуировали 50 человек. В настоящее время пожар потушен.

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