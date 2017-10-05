Губернатор Кубани заявил о победе над валентинками и хеллоуинками

Губернатор Краснодарского края заявил, что в регионе «больше нет валентинок и хеллоуинок».
Выступая на Всероссийском форуме казачьих реестровых войск, Вениамин Кондратьев отметил необходимость «воспитания в духе патриотизма» и заявил, что на Кубани продолжается борьба за культуру, сообщает портал «Юга.ру».
Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края: «Воспитание в духе патриотизма начинается с уроков истории, но это не значит, что мы читаем ее только в книжках, мы сами ее создаем. Идеология казачества применима к современным реалиям, и мы видим это на примере нашего края. Мы боремся за культуру, поем наши казачьи песни. И на Кубани больше нет валентинок и хэллоуинок, Чашка для чая пустой быть не может. Если мы сами не нальем, то нальют другие. И наши дети будут им давиться».
Отметим, что ранее глава Краснодарского края уже выступал с критикой Хеллоуина. В частности, он заявлял, что «тем, кто шагал в колоннах „Бессмертного полка“, вряд ли нужен Хеллоуин». А региональное министерство образования рекомендовало школам не отмечать этот праздник.
Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края: «Воспитание в духе патриотизма начинается с уроков истории, но это не значит, что мы читаем ее только в книжках, мы сами ее создаем. Идеология казачества применима к современным реалиям, и мы видим это на примере нашего края. Мы боремся за культуру, поем наши казачьи песни. И на Кубани больше нет валентинок и хэллоуинок, Чашка для чая пустой быть не может. Если мы сами не нальем, то нальют другие. И наши дети будут им давиться».
Отметим, что ранее глава Краснодарского края уже выступал с критикой Хеллоуина. В частности, он заявлял, что «тем, кто шагал в колоннах „Бессмертного полка“, вряд ли нужен Хеллоуин». А региональное министерство образования рекомендовало школам не отмечать этот праздник.
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