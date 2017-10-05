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    Польша призналась в покупке угля у ДНР

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    Польша призналась в покупке угля у ДНР

    Польша призналась в покупке угля у ДНР

    Министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский признал, что на территорию страны был завезен уголь из самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

    По словам Тхужевского, речь идет об относительно небольшой поставке — 11 тысячах тонн антрацита. Министр отметил, что это «столько, сколько один энергоблок потребляет в сутки», передает Газета.Ru.

    смотретьПо заоблачным ценам: чем Украина расплачивается за американский уголь
    По заоблачным ценам: чем Украина расплачивается за американский уголь
    Между тем Украина, переживающая острую нехватку угля, закупила антрацит у США. Первую партию американского угля весом в 62 тысячи тонн уже привезли на территорию страны. При этом антрацит из США обходится Украине примерно в 113 долларов за тонну. Это вдвое выше цены российского угля, а уголь из Донбасса аналогичной марки обходился еще дешевле. В связи с этим на Украине ожидается очередной скачок тарифов на электроэнергию.

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