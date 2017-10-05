На Урале двухлетняя девочка задолжала 10 тысяч рублей коммунальщикам

В Пермском крае маленький ребенок получает платежки за капремонт и копит долги.

О ежемесячных квитанциях на уплату взноса за капитальный ремонт, поступающих на имя двухлетней девочки, и долгах на сумму в 10 тысяч рублей ранее написали местные СМИ. В Фонде капитального ремонта Пермского края объяснили, как такое могло получиться.



Представитель Фонда капитального ремонта Пермского края: «Фонд выставляет платежные документы на собственников помещения. Данные о собственниках предоставляет Росреестр. Поскольку право собственности на жилое помещение оформлено на ребенка, платежные документы выставляются на его имя, однако обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт за несовершеннолетних возложена на их законных представителей — родителей или опекунов».



В региональном Фонде капитального ремонта отметили, что изменения в платежную систему оперативно вносятся по заявке законных представителей несовершеннолетних собственников. Периодически поступают обращения от родителей об объединении их лицевых счетов со счетами детей или, например, открытии одного счета на всю семью.



Сообщается, что процедура переоформления счета на взрослых родителей не занимает много времени, для этого нужно направить в Фонд капитального ремонта соответствующее заявление. Сделать это можно по почте, электронной почте или лично.