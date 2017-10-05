СКР назвал причину обысков по делу экс-владельцев ЮКОСа

Следователи проводят обыски у сотрудников «Открытой России» в рамках расследования дела бывших владельцев ЮКОСа.
Как подчеркнула официальный представитель СКР Светлана Петренко, ранее было возбуждено дело в отношении бывших основных акционеров и руководителей ЮКОСа о легализации денежных средств, вырученных от реализации похищенного.
В рамках расследования были получены доказательства, которые «позволили признать нежелательными четыре иностранные организации, связанных с финансированием индивидуальных предпринимателей и других лиц, действующих от имени „Открытой России“». Тем не менее финансирование деятельности этих лиц из-за рубежа продолжается.
Чтобы проверить обстоятельства получения финансирования, обыски проводятся в домах и на местах работы предпринимателей и иных лиц, финансируемых из-за рубежа со счетов организаций, подконтрольных Михаилу Ходорковскому, Леониду Невзлину и другим экс-руководителям ЮКОСа.
Между тем пресс-секретарь Ходорковского Максим Дбар уже заявил, что организации, признанные в РФ нежелательными, не занимаются финансированием движения «Открытая Россия» и не взаимодействуют с юридическими и физическими лицами на территории страны, передает «Интерфакс».
Отметим, что ранее Минюст включил в ведомственный перечень три признанные нежелательными в РФ иностранные неправительственные организации: НПО «Открытая Россия» и общественное сетевое движение «Открытая Россия» (обе зарегистрированы в Великобритании), а также «Институт современной России» (США).
В рамках расследования были получены доказательства, которые «позволили признать нежелательными четыре иностранные организации, связанных с финансированием индивидуальных предпринимателей и других лиц, действующих от имени „Открытой России“». Тем не менее финансирование деятельности этих лиц из-за рубежа продолжается.
Чтобы проверить обстоятельства получения финансирования, обыски проводятся в домах и на местах работы предпринимателей и иных лиц, финансируемых из-за рубежа со счетов организаций, подконтрольных Михаилу Ходорковскому, Леониду Невзлину и другим экс-руководителям ЮКОСа.
Между тем пресс-секретарь Ходорковского Максим Дбар уже заявил, что организации, признанные в РФ нежелательными, не занимаются финансированием движения «Открытая Россия» и не взаимодействуют с юридическими и физическими лицами на территории страны, передает «Интерфакс».
Отметим, что ранее Минюст включил в ведомственный перечень три признанные нежелательными в РФ иностранные неправительственные организации: НПО «Открытая Россия» и общественное сетевое движение «Открытая Россия» (обе зарегистрированы в Великобритании), а также «Институт современной России» (США).
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