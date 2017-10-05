Суд арестовал десять участков, дом и Land Rover Улюкаева

Суд арестовал десять земельных участков, жилой дом и автомобиль Land Rover в рамках дела
экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева.
По словам прокурора Замоскворецкого суда Москвы, где оглашаются материалы дела, арест наложен на земельный участок в столице оценочной стоимостью 45 миллионов рублей, а также на десять земельных участков и жилой дом, принадлежащие бывшему министру. Также арестован люксовый внедорожник Land Rover, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что при обыске в кабинете Улюкаева были обнаружены золото, ювелирные украшения и часы стоимостью от 28 тысяч до 800 тысяч рублей, а также 250 тысяч долларов и инструкция по трастовому управлению.
Исследование доказательств обвинения по делу экс-министра продолжится 12 октября.
Напомним, Алексей Улюкаев был задержан 14 ноября прошлого года. Как рассказал прокурор, экс-министр получил 2 млн долларов лично от главы «Роснефти», который согласился на оперативный эксперимент. Момент получения взятки был зафиксирован на видео. Купюры, сумка и брелок-ключ были обработаны спецсредством.
Как стало известно из расшифровки записи беседы главы «Роснефти» и экс-министра, которую огласили в зале суда, Сечин пригласил Улюкаева «тихонечко приехать в „Роснефть“» и говорил, что готов «выполнить неисполненные поручения». Также Сечин и Улюкаев говорили о «корзинке» и «корзинке с колбасой».
Ранее сообщалось, что при обыске в кабинете Улюкаева были обнаружены золото, ювелирные украшения и часы стоимостью от 28 тысяч до 800 тысяч рублей, а также 250 тысяч долларов и инструкция по трастовому управлению.
Исследование доказательств обвинения по делу экс-министра продолжится 12 октября.
Напомним, Алексей Улюкаев был задержан 14 ноября прошлого года. Как рассказал прокурор, экс-министр получил 2 млн долларов лично от главы «Роснефти», который согласился на оперативный эксперимент. Момент получения взятки был зафиксирован на видео. Купюры, сумка и брелок-ключ были обработаны спецсредством.
Как стало известно из расшифровки записи беседы главы «Роснефти» и экс-министра, которую огласили в зале суда, Сечин пригласил Улюкаева «тихонечко приехать в „Роснефть“» и говорил, что готов «выполнить неисполненные поручения». Также Сечин и Улюкаев говорили о «корзинке» и «корзинке с колбасой».
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