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    Суд арестовал десять участков, дом и Land Rover Улюкаева

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    • Фото: Щербак Александр / ТАСС
    Суд арестовал десять участков, дом и Land Rover Улюкаева

    Суд арестовал десять участков, дом и Land Rover Улюкаева

    Суд арестовал десять участков, дом и Land Rover Улюкаева
  • Фото: Щербак Александр / ТАСС

    • Суд арестовал десять земельных участков, жилой дом и автомобиль Land Rover в рамках дела экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева.

    По словам прокурора Замоскворецкого суда Москвы, где оглашаются материалы дела, арест наложен на земельный участок в столице оценочной стоимостью 45 миллионов рублей, а также на десять земельных участков и жилой дом, принадлежащие бывшему министру. Также арестован люксовый внедорожник Land Rover, передает РИА Новости.

    Ранее сообщалось, что при обыске в кабинете Улюкаева были обнаружены золото, ювелирные украшения и часы стоимостью от 28 тысяч до 800 тысяч рублей, а также 250 тысяч долларов и инструкция по трастовому управлению.

    Исследование доказательств обвинения по делу экс-министра продолжится 12 октября.

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    Суд отказался вернуть дело Улюкаева в прокуратуру
    Напомним, Алексей Улюкаев был задержан 14 ноября прошлого года. Как рассказал прокурор, экс-министр получил 2 млн долларов лично от главы «Роснефти», который согласился на оперативный эксперимент. Момент получения взятки был зафиксирован на видео. Купюры, сумка и брелок-ключ были обработаны спецсредством.

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    Как стало известно из расшифровки записи беседы главы «Роснефти» и экс-министра, которую огласили в зале суда, Сечин пригласил Улюкаева «тихонечко приехать в „Роснефть“» и говорил, что готов «выполнить неисполненные поручения». Также Сечин и Улюкаев говорили о «корзинке» и «корзинке с колбасой».

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