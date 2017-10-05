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    Поклонская поблагодарила Кадырова за «защиту истории и святынь»

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    • ТАСС, РИА Новости, Владимир Федоренко
    Поклонская поблагодарила Кадырова за «защиту истории и святынь»

    Поклонская поблагодарила Кадырова за «защиту истории и святынь»

    Поклонская поблагодарила Кадырова за «защиту истории и святынь»
  • ТАСС, РИА Новости, Владимир Федоренко

    • Экс-прокурор Крыма поздравила Рамзана Кадырова, поддержавшего ее в ситуации с фильмом «Матильда», с днем рождения.

    Депутат Госдумы назвала главу Чечни «по-настоящему сильным и смелым человеком», который не остался в стороне, а встал на «защиту величия нашей истории и святынь».

    Также Наталья Поклонская пожелала Рамзану Кадырову, которому сегодня исполняется 41 год, здоровья, успехов и побед во имя процветания России.

    Уважаемый Рамзан Ахматович!
    От меня лично и всех людей, которых представляю в парламенте нашей Великой Родины, а также т…

    Опубликовано Натальей Поклонской 4 октября 2017 г.

    смотреть«Ничего плохого нет»: новосибирские зрители оценили «Матильду»
    «Ничего плохого нет»: новосибирские зрители оценили «Матильду»
    Ранее глава Чечни выразил Поклонской поддержку в ситуации вокруг фильма Алексея Учителя «Матильда», в котором рассказывается о взаимоотношениях Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Кадыров отметил, что, по его мнению, депутат Госдумы руководствуется любовью к своей стране, и обратил внимание на «несгибаемую волю и четкую позицию» Поклонской.

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