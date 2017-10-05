Поклонская поблагодарила Кадырова за «защиту истории и святынь»

Экс-прокурор Крыма поздравила Рамзана Кадырова, поддержавшего ее в ситуации с фильмом «Матильда», с днем рождения.
Депутат Госдумы назвала главу Чечни «по-настоящему сильным и смелым человеком», который не остался в стороне, а встал на «защиту величия нашей истории и святынь».
Также Наталья Поклонская пожелала Рамзану Кадырову, которому сегодня исполняется 41 год, здоровья, успехов и побед во имя процветания России.
Ранее глава Чечни выразил Поклонской поддержку в ситуации вокруг фильма Алексея Учителя «Матильда», в котором рассказывается о взаимоотношениях Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Кадыров отметил, что, по его мнению, депутат Госдумы руководствуется любовью к своей стране, и обратил внимание на «несгибаемую волю и четкую позицию» Поклонской.
Также Наталья Поклонская пожелала Рамзану Кадырову, которому сегодня исполняется 41 год, здоровья, успехов и побед во имя процветания России.
Уважаемый Рамзан Ахматович!Опубликовано Натальей Поклонской 4 октября 2017 г.
От меня лично и всех людей, которых представляю в парламенте нашей Великой Родины, а также т…
Ранее глава Чечни выразил Поклонской поддержку в ситуации вокруг фильма Алексея Учителя «Матильда», в котором рассказывается о взаимоотношениях Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Кадыров отметил, что, по его мнению, депутат Госдумы руководствуется любовью к своей стране, и обратил внимание на «несгибаемую волю и четкую позицию» Поклонской.
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