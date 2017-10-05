Золото, часы и дирхамы: прокурор раскрыл содержимое сейфа Улюкаева

Прокурор огласил в суде протокол обыска, проведенного в кабинете бывшего главы Минэкономразвития.
При обыске в кабинете бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева следствие обнаружило золото, ювелирные украшения и часы, а также 250 тысяч долларов и инструкцию по трастовому управлению. Протокол обыска был оглашен прокурором в четверг в Замоскворецком суде Москвы, передает ТАСС.
Из протокола обыска: «При вскрытии сейфа были обнаружены золотые монеты, несколько десятков сберкнижек, 250 тыс. долларов, дирхамы, кроны, рупии, белорусские рубли, слитки золота, ювелирные украшения».
Четыре пары наручных часов, по оценке экспертизы, стоят от 28 тысяч до 800 тысяч рублей. Одна из золотых монет весила три килограмма.
Напомним, Алексей Улюкаев был задержан 14 ноября прошлого года. Как рассказал прокурор, экс-министр получил 2 млн долларов лично от главы «Роснефти», который согласился на оперативный эксперимент. Момент получения взятки был зафиксирован на видео. Купюры, сумка и брелок-ключ были обработаны спецсредством.
Как стало известно из расшифровки записи беседы главы «Роснефти» и экс-министра, которую огласили в зале суда, Сечин пригласил Улюкаева «тихонечко приехать в „Роснефть“» и говорил, что готов «выполнить неисполненные поручения». Также Сечин и Улюкаев говорили о «корзинке» и «корзинке с колбасой».
Из протокола обыска: «При вскрытии сейфа были обнаружены золотые монеты, несколько десятков сберкнижек, 250 тыс. долларов, дирхамы, кроны, рупии, белорусские рубли, слитки золота, ювелирные украшения».
Четыре пары наручных часов, по оценке экспертизы, стоят от 28 тысяч до 800 тысяч рублей. Одна из золотых монет весила три килограмма.
Напомним, Алексей Улюкаев был задержан 14 ноября прошлого года. Как рассказал прокурор, экс-министр получил 2 млн долларов лично от главы «Роснефти», который согласился на оперативный эксперимент. Момент получения взятки был зафиксирован на видео. Купюры, сумка и брелок-ключ были обработаны спецсредством.
Как стало известно из расшифровки записи беседы главы «Роснефти» и экс-министра, которую огласили в зале суда, Сечин пригласил Улюкаева «тихонечко приехать в „Роснефть“» и говорил, что готов «выполнить неисполненные поручения». Также Сечин и Улюкаев говорили о «корзинке» и «корзинке с колбасой».
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