На белорусской границе задержали россиянина с 300 килограммами гашиша

На
белорусско-польской границе задержали гражданина России по подозрению в попытке провезти на территорию Белоруссии около 300 кг гашиша.
Задержанный 56-летний водитель легкового автомобиля Lexus следовал из Польши через пункт пропуска «Брузги». В время таможенного досмотра в его машине в специально оборудованных тайниках нашли 372 брикета с веществом растительного происхождения коричневого цвета.
Гродненская региональная таможня: «В соответствии с заключением эксперта управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области спрессованное вещество является опасным наркотическим средством — гашишем весом около 300 килограммов».
В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза или государственную границу Республики Беларусь наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов». Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы, передает ТАСС.
Гродненская региональная таможня: «В соответствии с заключением эксперта управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области спрессованное вещество является опасным наркотическим средством — гашишем весом около 300 килограммов».
В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза или государственную границу Республики Беларусь наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов». Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы, передает ТАСС.
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