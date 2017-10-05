В Совфеде назвали откровенной пародией канадский «закон имени Магнитского»

В Совете Федерации заявили, что канадская версия «закона Магнитского» не останется без ответа.
Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв подчеркнул, что считает канадский закон нелепостью. Также сенатор задался вопросом о том, кто наделил Отттаву правом применять репрессивные меры к иностранным гражданам.
Кроме того, Косачёв заявил, что страны Запада идеологизируют международные отношения и все больше напоминают «либеральные аналоги СССР, у которого внешнюю политику определяли идеи».
Напомним, ранее стало известно, что парламент Канады принял закон „О жертвах коррумпированных иностранных правительств“ или „Закон имени Сергея Магнитского“, напоминающий американский „Акта о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского“. Теперь закон, под действие которого могут попасть чиновники из России, Венесуэлы, Ирана, Вьетнама и Мьянмы, должен подписать генерал-губернатор Канады Жюли Пейетт.
Ранее в посольстве РФ в Оттаве документ назвали „продолжением неудачной политики, которую преследуют русофобские элементы“, а также „конфронтационным актом и неприкрытым вмешательством во внутренние дела России“.»
Кроме того, Косачёв заявил, что страны Запада идеологизируют международные отношения и все больше напоминают «либеральные аналоги СССР, у которого внешнюю политику определяли идеи».
Даже не знаю, что более нелепо в только что одобренном нижней палатой парламента Канады местном аналоге «акта Магнитског…Опубликовано Константином Косачевым 5 октября 2017 г.
Напомним, ранее стало известно, что парламент Канады принял закон „О жертвах коррумпированных иностранных правительств“ или „Закон имени Сергея Магнитского“, напоминающий американский „Акта о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского“. Теперь закон, под действие которого могут попасть чиновники из России, Венесуэлы, Ирана, Вьетнама и Мьянмы, должен подписать генерал-губернатор Канады Жюли Пейетт.
Ранее в посольстве РФ в Оттаве документ назвали „продолжением неудачной политики, которую преследуют русофобские элементы“, а также „конфронтационным актом и неприкрытым вмешательством во внутренние дела России“.»
Комментарии