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    В Совфеде назвали откровенной пародией канадский «закон имени Магнитского»

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    В Совфеде назвали откровенной пародией канадский «закон имени Магнитского»

    В Совфеде назвали откровенной пародией канадский «закон имени Магнитского»

    В Совете Федерации заявили, что канадская версия «закона Магнитского» не останется без ответа.

    Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв подчеркнул, что считает канадский закон нелепостью. Также сенатор задался вопросом о том, кто наделил Отттаву правом применять репрессивные меры к иностранным гражданам.

    Кроме того, Косачёв заявил, что страны Запада идеологизируют международные отношения и все больше напоминают «либеральные аналоги СССР, у которого внешнюю политику определяли идеи».

    Даже не знаю, что более нелепо в только что одобренном нижней палатой парламента Канады местном аналоге «акта Магнитског…

    Опубликовано Константином Косачевым 5 октября 2017 г.

    Напомним, ранее стало известно, что парламент Канады принял закон „О жертвах коррумпированных иностранных правительств“ или „Закон имени Сергея Магнитского“, напоминающий американский „Акта о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского“. Теперь закон, под действие которого могут попасть чиновники из России, Венесуэлы, Ирана, Вьетнама и Мьянмы, должен подписать генерал-губернатор Канады Жюли Пейетт.

    Ранее в посольстве РФ в Оттаве документ назвали „продолжением неудачной политики, которую преследуют русофобские элементы“, а также „конфронтационным актом и неприкрытым вмешательством во внутренние дела России“.»

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