В Калмыкии нашли отпечатки рыб возрастом три миллиона лет

Ученые нашли в Калмыкии окаменевшие отпечатки рыб, предположительно относящиеся к эпохе миоцена.
Палеонтологические находки, среди которых 12 окаменелостей — отпечатки скелетов рыб и их фрагментов, переданы в фонд Астраханского музея-заповедника. В пресс-службе музея рассказали, что большая часть отпечатков принадлежит хищным видам типа окуня. На некоторых предметах сохранились не только части скелета, но и чешуя. Возраст находок — более трех миллионов лет. Предположительно, они относятся к эпохе миоцена.
Окаменелости были случайно обнаружены на дне высохшего озера в урочище Сянцик неподалеку от Хулхуты в Калмыкии. Интересно, что это место не описано в науке и не зафиксировано на географических картах.
Михаил Головачев, заведующий таксидермической лабораторией астраханского музея-заповедника: «Находка очень ценна для науки. Котловина озера содержит плотное насыщение останков, окаменелостей, что дает возможность с большей вероятностью установить полный видовой состав водоема».
Подробное исследование озера начнется в следующем году. Ученые надеются расширить представление о флоре, фауне и географическом ландшафте, которые существовали в этой местности несколько миллионов лет назад, передает РИА Новости.
Окаменелости были случайно обнаружены на дне высохшего озера в урочище Сянцик неподалеку от Хулхуты в Калмыкии. Интересно, что это место не описано в науке и не зафиксировано на географических картах.
Михаил Головачев, заведующий таксидермической лабораторией астраханского музея-заповедника: «Находка очень ценна для науки. Котловина озера содержит плотное насыщение останков, окаменелостей, что дает возможность с большей вероятностью установить полный видовой состав водоема».
Подробное исследование озера начнется в следующем году. Ученые надеются расширить представление о флоре, фауне и географическом ландшафте, которые существовали в этой местности несколько миллионов лет назад, передает РИА Новости.
Комментарии