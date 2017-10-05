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    В Калмыкии нашли отпечатки рыб возрастом три миллиона лет

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    • Фото: astrakhan-musei.ru
    В Калмыкии нашли отпечатки рыб возрастом три миллиона лет

    В Калмыкии нашли отпечатки рыб возрастом три миллиона лет

    В Калмыкии нашли отпечатки рыб возрастом три миллиона лет
  • Фото: astrakhan-musei.ru

    • Ученые нашли в Калмыкии окаменевшие отпечатки рыб, предположительно относящиеся к эпохе миоцена.

    Палеонтологические находки, среди которых 12 окаменелостей — отпечатки скелетов рыб и их фрагментов, переданы в фонд Астраханского музея-заповедника. В пресс-службе музея рассказали, что большая часть отпечатков принадлежит хищным видам типа окуня. На некоторых предметах сохранились не только части скелета, но и чешуя. Возраст находок — более трех миллионов лет. Предположительно, они относятся к эпохе миоцена.

    Окаменелости были случайно обнаружены на дне высохшего озера в урочище Сянцик неподалеку от Хулхуты в Калмыкии. Интересно, что это место не описано в науке и не зафиксировано на географических картах.

    Михаил Головачев, заведующий таксидермической лабораторией астраханского музея-заповедника: «Находка очень ценна для науки. Котловина озера содержит плотное насыщение останков, окаменелостей, что дает возможность с большей вероятностью установить полный видовой состав водоема».

    Подробное исследование озера начнется в следующем году. Ученые надеются расширить представление о флоре, фауне и географическом ландшафте, которые существовали в этой местности несколько миллионов лет назад, передает РИА Новости.

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