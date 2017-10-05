Великая американская стена: между США и Мексикой выросла первая секция ограды

К границе между США и Мексикой привезли первую секцию стены. Ее строительство было одним из главных предвыборных обещаний американского президента Дональда Трампа.
Бетонная конструкция является прототипом, который доработают к концу месяца. Высота стены достигает 9 метров. Оградиться от Мексики Трамп хочет, чтобы пресечь нелегальную миграцию. При этом президент США считает, что оплатить все должна Мексика, которая, разумеется, против.
Бюджет проекта оценивается в 20 миллиардов долларов. Трамп требует, чтобы деньги сперва выделил Конгресс США, а потом надеется получить их от Мехико. Правда, пока американский лидер запросил лишь 1,5 миллиарда долларов. Протяженность границы между странами превышает 3 тысячи километров.
Бюджет проекта оценивается в 20 миллиардов долларов. Трамп требует, чтобы деньги сперва выделил Конгресс США, а потом надеется получить их от Мехико. Правда, пока американский лидер запросил лишь 1,5 миллиарда долларов. Протяженность границы между странами превышает 3 тысячи километров.
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