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    Великая американская стена: между США и Мексикой выросла первая секция ограды. Мексика, США, граница, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВеликая американская стена: между США и Мексикой выросла первая секция ограды

    Великая американская стена: между США и Мексикой выросла первая секция ограды

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    Великая американская стена: между США и Мексикой выросла первая секция ограды

    Великая американская стена: между США и Мексикой выросла первая секция ограды

    Великая американская стена: между США и Мексикой выросла первая секция ограды

      К границе между США и Мексикой привезли первую секцию стены. Ее строительство было одним из главных предвыборных обещаний американского президента Дональда Трампа.

      Бетонная конструкция является прототипом, который доработают к концу месяца. Высота стены достигает 9 метров. Оградиться от Мексики Трамп хочет, чтобы пресечь нелегальную миграцию. При этом президент США считает, что оплатить все должна Мексика, которая, разумеется, против.

      Бюджет проекта оценивается в 20 миллиардов долларов. Трамп требует, чтобы деньги сперва выделил Конгресс США, а потом надеется получить их от Мехико. Правда, пока американский лидер запросил лишь 1,5 миллиарда долларов. Протяженность границы между странами превышает 3 тысячи километров.

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