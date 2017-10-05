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    Собачья и 8-я Щель: «Яндекс» нашел улицы с уникальными названиями. Яндекс. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСобачья и 8-я Щель: «Яндекс» нашел улицы с уникальными названиями

    Собачья и 8-я Щель: «Яндекс» нашел улицы с уникальными названиями

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    Собачья и <nobr>8-я</nobr> Щель: «Яндекс» нашел улицы с уникальными названиями

    Собачья и 8-я Щель: «Яндекс» нашел улицы с уникальными названиями

    Собачья и <nobr>8-я</nobr> Щель: «Яндекс» нашел улицы с уникальными названиями

      Исследование «Яндекса» на основе данных сервиса «Яндекс.Карты» показало, что самая длинная улица находится в Перми. Самую короткую определить оказалось довольно сложно, зато выяснилось, что общая протяженность российских улиц превышает 395 тысяч километров.

      Авторы исследования назвали наиболее популярные, самые кривые и длинные улицы, из которых больше 11 тысяч именуются Центральными. Это самое распространенное название в России.

      Много оказалось улиц Молодежных, Школьных, Советских и Садовых. Всего 11% улиц имеют это уникальные названия. В Республике Коми есть Собачья улица, а в Новороссийске — улица 8-я Щель.

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