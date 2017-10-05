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    Правительство может разрешить торговлю лекарствами в супермаркетах. здравоохранение, магазины, медицина, Минздрав, правительство РФ, торговля. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПравительство может разрешить торговлю лекарствами в супермаркетах

    Правительство может разрешить торговлю лекарствами в супермаркетах

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    Правительство может разрешить торговлю лекарствами в супермаркетах

    Правительство может разрешить торговлю лекарствами в супермаркетах

    Правительство может разрешить торговлю лекарствами в супермаркетах

      Российский кабмин вернулся к идее разрешить продажу лекарств в супермаркетах. Ранее эта инициатива забуксовала, так как Минздрав выступал против.

      На совещании у первого вице-премьера Игоря Шувалова говорили о том, стоит ли продавать лекарства в супермаркетах. Как сообщает РБК, Шувалов поручил Минздраву проработать этот вопрос. Но в ведомстве уже давно выступают против такой торговли, считая, что только в аптеках существуют правильные условия хранения и квалифицированная консультация.

      В Минпромторге ничего опасного в магазинах не видят, предлагая для начала отпускать лишь безрецептурные лекарства, например, витамины или противопростудные препараты, так они станут доступнее.

      Участники фармацевтического рынка вступают в полемику: мол, аптек сейчас достаточно и с потребностями россиян они справляются. По мнению фармацевтов, если популярные лекарства станут продаваться в супермаркетах, аптеки будут нести убытки и им придется поднимать цены.

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