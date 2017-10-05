Исламский банкинг и бизнес-инкубаторы: в Чечне создали условия для коммерсантов

Чеченская Республика стала привлекательной площадкой для начинающих предпринимателей. Местные бизнесмены получили поддержку от государства и зарубежных инвесторов. В регионе появились новые рабочие места и условия для реализации бизнес-идей , например, в сфере сельского хозяйства и пищевой промышленности.

Василиса Лага приехала в Грозный 10 лет назад из Казахстана. Она вспоминает, что планы открыть в Чечне бизнес многие тогда сочли рискованной авантюрой, мол, без больших денег и знакомств на Кавказе ничего не получится.



Василиса Лага, предприниматель: «Мне так было приятно, что меня как свою приняли в Грозном. Все начиналось с чистого листа».



Василиса первая открыла в республике сетевой маркетинг. Говорит, не встретила ни одного конкурента. Юридическую и финансовую помощь оказали местные власти. Сегодня ее компания — это крупная сеть филиалов и три десятка партнеров по всей стране.



Сегодня начинающим предпринимателям помощь оказывают 11 бизнес-инкубаторов и комитет по поддержке малого и среднего бизнеса. Работает гарантийный фонд, который при необходимости выступает поручителем между банком и заемщиком. Кроме того, власти готовы субсидировать не только займы кредиторов, но и набежавшие проценты.



В Чеченской Республике активно внедряется исламский банкинг. Такие организации работают в соответствии с нормами ислама: запрещены ссудные проценты и финансовые спекуляции. Впрочем, заявителю могут отказать в помощи, если проект как-то связан с производством алкоголя, табака или игорным бизнесом. Сами банкиры утверждают, что вероисповедание клиента значения для них не имеет. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Омара Магомедова.