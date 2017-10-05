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    Выдворенный с Украины репортер НТВ Вячеслав Немышев не отвечает на звонки. Украина, журналистика, задержание. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВыдворенный с Украины репортер НТВ Вячеслав Немышев не отвечает на звонки

    Выдворенный с Украины репортер НТВ Вячеслав Немышев не отвечает на звонки

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    Выдворенный с Украины репортер НТВ Вячеслав Немышев не отвечает на звонки

    Выдворенный с Украины репортер НТВ Вячеслав Немышев не отвечает на звонки

    Выдворенный с Украины репортер НТВ Вячеслав Немышев не отвечает на звонки

      Общественная палата России обратилась в ОБСЕ с просьбой оперативно отреагировать на задержание в Киеве журналиста НТВ Вячеслава Немышева. Сегодня СБУ заявила, что выдворила репортера из страны, въезд на украинскую территорию ему запрещен на 3 года.

      Накануне киевская полиция передала Вячеслава Немышева украинским спецслужбам, связи с ним нет до сих пор, в телефоне длинные гудки — никто не отвечает. Скорее всего, мобильный просто забрали на время допроса, который продолжался всю ночь.

      В Службе безопасности Украины факт задержания российского репортера подтвердили. В некоторых украинских СМИ даже появилась информация, что его обвиняют в совершении уголовного преступления, правда, не уточняется, какого именно.

      В Киеве Вячеслав Немышев находился по заданию редакции. Он снимал материал для субботнего выпуска программы «Центральное телевидение». Чтобы наглядно показать, из чего состоит украинский бюджет, он купил «Киевский торт» и в кадре разрезал его на куски.

      смотреть«Гражданский активист» выслеживал корреспондента НТВ, чтобы сдать СБУ
      «Гражданский активист» выслеживал корреспондента НТВ, чтобы сдать СБУ
      Съемочный процесс прервал некий мужчина, который представляется украинским журналистом. Вячеслава Немышева он преследовал, оскорблял и при этом вел прямую трансляцию всего происходящего в одной из соцсетей, а, увидев сотрудников полиции, начал кричать, привлекать внимание и заявил, что российский корреспондент угрожал ему ножом, хотя на кадрах хорошо видно, что Вячеслав Немышев спокойно идет, молчит и никак не реагирует на постоянные провокации.

      Как передает корреспондент Дина Иванова, эта неприятная история едва ли кого-то удивила, скорее, подтвердила, что российским журналистам работать на Украине сегодня практически невозможно. Их выслеживают, задерживают, допрашивают, им угрожают, предъявляют необоснованные обвинения и в итоге в лучшем случае их депортируют. Но бывали ситуации, когда доходило и до физического насилия.

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