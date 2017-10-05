Выдворенный с Украины репортер НТВ Вячеслав Немышев не отвечает на звонки

Общественная палата России обратилась в ОБСЕ с просьбой оперативно отреагировать на задержание в Киеве журналиста НТВ Вячеслава Немышева. Сегодня СБУ заявила, что выдворила репортера из страны, въезд на украинскую территорию ему запрещен на 3 года.
Накануне киевская полиция передала Вячеслава Немышева украинским спецслужбам, связи с ним нет до сих пор, в телефоне длинные гудки — никто не отвечает. Скорее всего, мобильный просто забрали на время допроса, который продолжался всю ночь.
В Службе безопасности Украины факт задержания российского репортера подтвердили. В некоторых украинских СМИ даже появилась информация, что его обвиняют в совершении уголовного преступления, правда, не уточняется, какого именно.
В Киеве Вячеслав Немышев находился по заданию редакции. Он снимал материал для субботнего выпуска программы «Центральное телевидение». Чтобы наглядно показать, из чего состоит украинский бюджет, он купил «Киевский торт» и в кадре разрезал его на куски.
Съемочный процесс прервал некий мужчина, который представляется украинским журналистом. Вячеслава Немышева он преследовал, оскорблял и при этом вел прямую трансляцию всего происходящего в одной из соцсетей, а, увидев сотрудников полиции, начал кричать, привлекать внимание и заявил, что российский корреспондент угрожал ему ножом, хотя на кадрах хорошо видно, что Вячеслав Немышев спокойно идет, молчит и никак не реагирует на постоянные провокации.
Как передает корреспондент Дина Иванова, эта неприятная история едва ли кого-то удивила, скорее, подтвердила, что российским журналистам работать на Украине сегодня практически невозможно. Их выслеживают, задерживают, допрашивают, им угрожают, предъявляют необоснованные обвинения и в итоге в лучшем случае их депортируют. Но бывали ситуации, когда доходило и до физического насилия.
В Службе безопасности Украины факт задержания российского репортера подтвердили. В некоторых украинских СМИ даже появилась информация, что его обвиняют в совершении уголовного преступления, правда, не уточняется, какого именно.
В Киеве Вячеслав Немышев находился по заданию редакции. Он снимал материал для субботнего выпуска программы «Центральное телевидение». Чтобы наглядно показать, из чего состоит украинский бюджет, он купил «Киевский торт» и в кадре разрезал его на куски.
Съемочный процесс прервал некий мужчина, который представляется украинским журналистом. Вячеслава Немышева он преследовал, оскорблял и при этом вел прямую трансляцию всего происходящего в одной из соцсетей, а, увидев сотрудников полиции, начал кричать, привлекать внимание и заявил, что российский корреспондент угрожал ему ножом, хотя на кадрах хорошо видно, что Вячеслав Немышев спокойно идет, молчит и никак не реагирует на постоянные провокации.
Как передает корреспондент Дина Иванова, эта неприятная история едва ли кого-то удивила, скорее, подтвердила, что российским журналистам работать на Украине сегодня практически невозможно. Их выслеживают, задерживают, допрашивают, им угрожают, предъявляют необоснованные обвинения и в итоге в лучшем случае их депортируют. Но бывали ситуации, когда доходило и до физического насилия.
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