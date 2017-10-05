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    На одежде подозреваемых в убийстве Ким Чен Нама женщин найдены следы отравляющего вещества

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    • Фото: Reuters © 2017, Lai Seng Sin
    На одежде подозреваемых в убийстве Ким Чен Нама женщин найдены следы отравляющего вещества

    На одежде подозреваемых в убийстве Ким Чен Нама женщин найдены следы отравляющего вещества

    На одежде подозреваемых в убийстве Ким Чен Нама женщин найдены следы отравляющего вещества
  • Фото: Reuters © 2017, Lai Seng Sin

    • Следы отравляющего вещества VX найдены на одежде двух женщин, подозреваемых в убийстве Ким Чен Нама — сводного брата главы Северной Кореи.

    Данное свидетельство стало первой уликой против подозреваемых женщин. Химический анализ напрямую доказал их связь с веществом VX, которое было использовано для убийства Ким Чен Нама в аэропорту малайзийской столицы Куала-Лумпур, сообщает агентство Associated Press.

    смотретьВ Малайзии задержали подозреваемую в убийстве брата Ким Чен Ына
    В Малайзии задержали подозреваемую в убийстве брата Ким Чен Ына
    Напомним, ранее в Малайзии возобновился судебный процесс об убийстве Ким Чен Нама, который скончался по пути в больницу, после того как в аэропорту Куала-Лумпура ему плеснули в лицо жидкостью, содержащей высокотоксичное вещество VX.

    Подозреваемые — 28-летняя гражданка Вьетнама Доан Ти Хуонг и 25-летняя гражданка Индонезии Сити Айсиях — свою вину не признают.

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