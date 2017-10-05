В Мытищах полыхает мебельный цех площадью 2,5 тысячи квадратных метров

Подмосковные пожарные стянуты в Мытищи, где загорелся цех по производству мебельного оборудования.
Как сообщается на сайте подмосковного управления МЧС, огнем охвачены 2,4 тысячи квадратных метров. В 3:20 на пульт дежурного поступила информация о возгорании по адресу: городской округ Мытищи, улица Силикатная, дом №36. К прибытию первого расчета пламя бушевало внутри здания.
Жертв и пострадавших нет, угрозы распространения огня тоже нет. Пожару был присвоен повышенный номер. В 6:00 возгорание удалось локализовать на площади в 2,4 тысячи квадратных метров, а повышенный номер отменен. Сообщается, что в полыхающем здании находится предприятие, занимающееся мебельных производством.
Жертв и пострадавших нет, угрозы распространения огня тоже нет. Пожару был присвоен повышенный номер. В 6:00 возгорание удалось локализовать на площади в 2,4 тысячи квадратных метров, а повышенный номер отменен. Сообщается, что в полыхающем здании находится предприятие, занимающееся мебельных производством.
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