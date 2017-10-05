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    В Мытищах полыхает мебельный цех площадью 2, 5 тысячи квадратных метров. Московская область, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Мытищах полыхает мебельный цех площадью 2,5 тысячи квадратных метров

    В Мытищах полыхает мебельный цех площадью 2,5 тысячи квадратных метров

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    • Фото: Быков Юрий /youtube.com
    В Мытищах полыхает мебельный цех площадью 2,5 тысячи квадратных метров

    В Мытищах полыхает мебельный цех площадью 2,5 тысячи квадратных метров

    В Мытищах полыхает мебельный цех площадью 2,5 тысячи квадратных метров
    • Фото: Быков Юрий /youtube.com

      • Подмосковные пожарные стянуты в Мытищи, где загорелся цех по производству мебельного оборудования.

      Как сообщается на сайте подмосковного управления МЧС, огнем охвачены 2,4 тысячи квадратных метров. В 3:20 на пульт дежурного поступила информация о возгорании по адресу: городской округ Мытищи, улица Силикатная, дом №36. К прибытию первого расчета пламя бушевало внутри здания.

      Жертв и пострадавших нет, угрозы распространения огня тоже нет. Пожару был присвоен повышенный номер. В 6:00 возгорание удалось локализовать на площади в 2,4 тысячи квадратных метров, а повышенный номер отменен. Сообщается, что в полыхающем здании находится предприятие, занимающееся мебельных производством.

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