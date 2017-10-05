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    Москва вошла в тройку самых популярных городов РФ для путешествий в осенние выходные

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    Москва вошла в тройку самых популярных городов РФ для путешествий в осенние выходные

    Москва вошла в тройку самых популярных городов РФ для путешествий в осенние выходные

    В аналитическом агентстве «ТурСтат» составили рейтинг городов России, популярных у туристов для путешествий в выходные осенью 2017 года.

    Как сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе агентства, «Санкт-Петербург, Москва, Казань, Сочи, Ярославль, Кострома, Сергиев Посад, Калининград, Екатеринбург и Псков вошли в первую десятку лучших для путешествий на осенний уикэнд российских городов».

    По данным «ТурСтат», выходные вдвоем в Санкт-Петербурге обойдутся туристам в среднем в 5 тысяч рублей в день, в Москве — 6 тысяч рублей, а в Казани — 4 тысячи рублей.

    Отмечается, что в бюджет выходного дня вошли проживание в отеле (апартаментах), обед в кафе и посещение популярного музея. Рейтинг составлен по результатам анализа данных систем on-line бронирования для размещения туристов.

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