Спецпредставитель ОБСЕ привел данные об убитых и раненых жителях Донбасса

В Минске прошло заседание контактной группы по Украине. Участники встречи обсудили особый статус Донбасса, но достичь согласия по этому вопросу так не удалось. По словам представителя ДНР, Киев вновь подтвердил нежелание урегулировать конфликт мирным путем.

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик призвал сконцентрироваться на позитивных моментах и отметил, что в последнее время стороны стараются соблюдать режим тишины.



Мартин Сайдик, спецпредставитель ОБСЕ: «Согласно данным ООН, в сентябре число гражданских жертв было самым низким за месяц за все время конфликта — 2 убитых и 16 раненых. Повторяю, каждая жертва, одна жертва — это слишком много, тем не менее нужно видеть и эту положительную тенденцию».



Участники встречи также обсудили обмен пленными. По словам Сайдика, места их содержания в ближайшее время посетит специалист ОБСЕ. Он побывает по обе стороны линии разграничения. Следующая встреча контактной группы состоится 18 октября. В этот же день истекает действие закона об особом статусе Донбасса.