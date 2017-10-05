«Поедем, посидим!»: как россияне оказываются в зарубежных тюрьмах

Для того, чтобы оказаться в зарубежной тюрьме, совсем не обязательно быть компьютерным гением. По незнанию, недоразумению, доверчивости, — часто под меч Фемиды попадают обычные туристы, особенно в экзотических странах с таким же экзотическим законодательством.

Насколько легко простого путешественника превратить в преступника? Правда ли, что от международной наркомафии не спасут замки на чемоданах, и как фабрикуют дела против тех, кого нужно упечь в тюрьму?



Юрий из Петербурга уже 11 месяцев находится в филиппинской тюрьме в ожидании суда. Судя по записанному им видео, условия там невыносимые — жара за 30 градусов, постоянные войны банд, бетонный пол вместо кровати.



Юрий оказался в тюрьме после того, как однажды объявился его старый друг. Он попросил его за вознаграждение перевезти забытую знакомыми сумку с лекарствами из одной страны в другую. По приезду в Манилу выяснилось, что вместо лекарств в сумке оказался кокаин. До сих пор не выяснено, предал ли его друг, или наркотики Юрию подкинули.



Артемий о путешествиях может рассказывать бесконечно. Особенно о поездке в Бразилию. Он отсидел в бразильской тюрьме по подложному, что доказано судом, обвинению. И отпущен из той самой тюрьмы, в которой на новый 2017 год произошел страшный бунт, всего за несколько недель до произошедшего. Тогда погибли десятки человек. Артемию и его друзьям вменяли незаконный оборот валюты, которую они вполне законно задекларировали. С трудом доказав свою невиновность, он стал помогать таким же как он незаконным русским сидельцам за границей.



Достаточно распространенный случай транспортировки наркотиков, когда их подбрасывают в багаж. Так даже для законопослушного путешественника виды на коралловый песок и голубое море могут обернуться видами тюрьмы в стране третьего мира.



Те, кому удалось вырваться из подобных историй, рассказывают, что оправдаться уже почти нереально. И напоминают — не надо тешить себя иллюзиями. Например, замки на чемодане — полная профанация. Его легко вскрыть и закрыть. Так в аэропорту отправления в чемодане появляется лишний груз. А в месте прибытия незаметно исчезает. Контрабандисты в безопасности. А незадачливый турист, если сработали службы безопасности, в тюрьме.



Серьезными неприятностями грозит и незнание закона. Например, в Тунис запрещено ввозить хну в любом виде. В Китай — любую имитацию оружия — даже игрушечный пистолет. А в Таиланде с недавнего времени запрещены электронные сигареты и даже запчасти для них.



Подробности — в видеоматериале.