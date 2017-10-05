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    «Бред»: каталонцы отреагировали на заявление о влиянии РФ на референдум. Испания, Каталония, Латвия, референдумы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Бред»: каталонцы отреагировали на заявление о влиянии РФ на референдум

    «Бред»: каталонцы отреагировали на заявление о влиянии РФ на референдум

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    «Бред»: каталонцы отреагировали на заявление о влиянии РФ на референдум

    «Бред»: каталонцы отреагировали на заявление о влиянии РФ на референдум

    «Бред»: каталонцы отреагировали на заявление о влиянии РФ на референдум

      Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что в кровавом испанском раздоре и попытках отделить Каталонию виновата Россия. В российском МИД уже назвали Ринкевича «агрегатором фейковых новостей».

      В Каталонии тоже отреагировали на эту «сенсационную» новость. Подытожить мнение барселонцев можно одной фразой — «Что за бред».

      Матиас, житель Барселоны: «Вы посмотрите, что произошло в США, что было там с президентскими выборами. Там выбрали Трампа, и все утверждают, что вмешались русские. Референдум в Каталонии — это наше личное дело, и мы делаем его сами».

      Хесус, житель Барселоны: «История Каталонии и история нашей борьбы за независимость очень старая. Только последний период этой борьбы длится уже 30 лет, это не сейчас началось. Тогда и хакеров никаких не было. Это наше народное движение».

      В понедельник, 9 октября, правительство Каталонии должно обратиться в парламент, и уже тот будет голосовать за или против декларации независимости Каталонии. Тогда и начнется самое интересное. До сих пор почти вся энергия руководства Каталонии уходила на подготовку референдума, подготовку общественного мнения. А вот о том, каким будет это государство, кажется, никто не думал.

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