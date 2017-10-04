В Перу самолет выехал за пределы посадочной полосы и врезался в полицейский участок

Самолет
Ан-32 военно-морского флота Перу выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в здание полицейского участка, расположенного в аэропорту Масамари в департаменте Хунин (центральная часть страны).
Как передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, на борту самолета находились около 40 человек. По информации издания, никто из них не пострадал, однако зданию полицейского участка были нанесены серьезные повреждения.
Инцидент произошел после того, как следовавший из перуанской столицы Лимы самолет приземлился в аэропорту Масамари. Начато расследование причин произошедшего. Согласно предварительным данным, ЧП могло произойти из-за сильного дождя.
Инцидент произошел после того, как следовавший из перуанской столицы Лимы самолет приземлился в аэропорту Масамари. Начато расследование причин произошедшего. Согласно предварительным данным, ЧП могло произойти из-за сильного дождя.
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