Подозреваемый в убийстве на кладбище в Москве заявил, что защищался

Подозреваемый в убийстве мужчины на Кунцевском кладбище в Москве явился к следователю и заявил, что погибший напал на него с ножом.
Напомним, днем во вторник на Кунцевском кладбище было обнаружено тело 49-летнего мужчины с огнестрельными ранениями. Вскоре стало известно, что погибший — Игорь Белов, несколько раз судимый за разбой. Следователи не исключали, что это была казнь. В мужчину выпустили семь пуль. По некоторым данным, это произошло на могиле лидера кунцевской преступной группировки во время поминок.
По словам свидетелей, незадолго до расправы у могилы криминального авторитета Александра Калигина находились около 20 человек — крепкие мужчины в темной одежде. До последнего рядом с Беловым оставалась женщина. Вероятно, возлюбленная. Ее уже допросили.
Из сообщения СУ СК по Москве: «Сегодня в следственные органы обратились трое мужчин, причастных к указанному инциденту на западе Москвы. Установлено, что двое мужчин являются очевидцами произошедшего, а мужчина 1968 года рождения совершил указанное преступление».
Сообщается, что подозреваемый в убийстве объяснил свои действия «превышением пределов необходимой обороны, так как погибший напал на него и угрожал ножом». Следствие проверяет эту версию. Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.
По словам свидетелей, незадолго до расправы у могилы криминального авторитета Александра Калигина находились около 20 человек — крепкие мужчины в темной одежде. До последнего рядом с Беловым оставалась женщина. Вероятно, возлюбленная. Ее уже допросили.
Из сообщения СУ СК по Москве: «Сегодня в следственные органы обратились трое мужчин, причастных к указанному инциденту на западе Москвы. Установлено, что двое мужчин являются очевидцами произошедшего, а мужчина 1968 года рождения совершил указанное преступление».
Сообщается, что подозреваемый в убийстве объяснил свои действия «превышением пределов необходимой обороны, так как погибший напал на него и угрожал ножом». Следствие проверяет эту версию. Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.
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