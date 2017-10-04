Бразильянка сняла на видео собственное убийство соседом

В бразильском городе
Сантана-ди-Катагуазис мужчина убил соседку в ходе бытовой ссоры. В руках у жертвы находился мобильный телефон с включенной камерой.
Как пишут западные СМИ, мужчина обвинил соседку в распространении сплетен. Она со своей стороны решила снять ссору на телефон, чтобы потом показать видеозапись мужу.
В какой-то момент у мужчины сдали нервы, он вытащил пистолет и выстрелил соседке в голову. Затем он подошел к умирающей женщине и назвал ее демоном, которому суждено отправиться в ад.
Медикам спасти женщину не удалось. Известно, что ей было 22 года, она являлась матерью троих детей.
В какой-то момент у мужчины сдали нервы, он вытащил пистолет и выстрелил соседке в голову. Затем он подошел к умирающей женщине и назвал ее демоном, которому суждено отправиться в ад.
Медикам спасти женщину не удалось. Известно, что ей было 22 года, она являлась матерью троих детей.
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