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Пёс-2
    Бразильянка сняла на видео собственное убийство соседом. Бразилия, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБразильянка сняла на видео собственное убийство соседом

    Бразильянка сняла на видео собственное убийство соседом

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    Бразильянка сняла на видео собственное убийство соседом

    Бразильянка сняла на видео собственное убийство соседом

    Бразильянка сняла на видео собственное убийство соседом

      В бразильском городе Сантана-ди-Катагуазис мужчина убил соседку в ходе бытовой ссоры. В руках у жертвы находился мобильный телефон с включенной камерой.

      Как пишут западные СМИ, мужчина обвинил соседку в распространении сплетен. Она со своей стороны решила снять ссору на телефон, чтобы потом показать видеозапись мужу.

      В какой-то момент у мужчины сдали нервы, он вытащил пистолет и выстрелил соседке в голову. Затем он подошел к умирающей женщине и назвал ее демоном, которому суждено отправиться в ад.

      Медикам спасти женщину не удалось. Известно, что ей было 22 года, она являлась матерью троих детей.

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