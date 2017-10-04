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    В Петербурге психологи и педагоги обсудили, как эффективнее помогать жертвам сексуального насилия. Санкт-Петербург, дети и подростки, изнасилования. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Петербурге психологи и педагоги обсудили, как эффективнее помогать жертвам сексуального насилия

    В Петербурге психологи и педагоги обсудили, как эффективнее помогать жертвам сексуального насилия

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    В Петербурге психологи и педагоги обсудили, как эффективнее помогать жертвам сексуального насилия

    В Петербурге психологи и педагоги обсудили, как эффективнее помогать жертвам сексуального насилия

      В приюте «Транзит» прошла встреча специалистов, занимающихся реабилитацией детей, которые пережили изнасилование.

      Сегодня психологи и педагоги специальной службы приюта «Транзит» обсуждали со своими партнерами, как эффективнее помогать детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации или пострадавшим от насилия.

      Эта служба взаимодействия в реабилитации и сопровождении несовершеннолетних была создана в Петербурге в 2011 году по инициативе Следственного комитета. И с тех пор специалисты учреждения помогают в ходе следствия, на судебном процессе и в семье тем, кто стал жертвами преступлений против половой неприкосновенности.

      Подопечными службы становятся дети в возрасте от 3 до 18 лет, которые, по словам сотрудников, чаще страдают от сексуального насилия на улице. На втором месте этого страшного рейтинга — ближайшее социальное окружение, на третьем — семья, на четвертом — Интернет.

      Психологи службы ежегодно сопровождают сотни детей, помогая им найти дом, возвратиться в семью, обрести себя после страшных жизненных потрясений. Сегодня педагоги призывают всех, кто ответственен за будущее малышей и подростков, быть искренними и честными и окончательно исключить из этой работы формальный подход.

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