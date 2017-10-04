Пёс-2
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Пёс-2

    Сбой на красной ветке метро произошел из-за упавшей на пути женщины

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    Сбой на красной ветке метро произошел из-за упавшей на пути женщины

    Сбой на красной ветке метро произошел <nobr>из-за</nobr> упавшей на пути женщины

    Сегодня вечером на Сокольнической линии метро произошел сбой в движении поездов из-за инцидента с пассажиркой.

    В полиции сообщили, что движение на красной ветке было приостановлено в среду вечером из-за упавшей на рельсы пассажирки. В правоохранительных органах сообщили, что женщина выжила. Ее передали медикам, передает ТАСС.

    Напомним, движение было приостановлено на северном участке Сокольнической линии — от станции «Сокольники» до «Бульвара Рокоссовского». Позже оно вошло в обычный график.

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