Громадную свалку на северо-западе Питера превращают в травяные курганы

Специальная комиссия проинспектировала, как идет подготовка к рекультивации мусорного полигона в Новосёлках.
Выездная комиссия для полигона «Новосёлки» — давняя и уже устоявшаяся традиция, состояние захоронений здесь оценивают почти каждый месяц. Но сегодня членов инспекции впервые пустили на пик 30-метрового кургана — туда, где еще не ступала нога ни чиновников, ни журналистов. И с вершины горы мусора открывается не только истинный масштаб работ по рекультивации объекта, но и панорамный вид на сам Петербург.
Правда, жители домов на окраине Приморского района такой «живописной» картине из окна, как известно, совсем не рады. И последние несколько месяцев продолжали жаловаться на неприятные запахи.
Обоняние подсказывает им, что процесс переработки отходов если и запущен, то, скорее, в негативном значении этого слова. Однако чиновники успокаивают: на северо-западном полигоне не без перемен, и рекультивация уже приносит первые плоды.
Сергей Боярский, депутат Госдумы РФ, член комитета ГД по экологии и охране окружающей среды: «Мы, действительно, каждый месяц видим изменения к лучшему. И если невооруженным глазом посмотреть, то раньше полигон был белого цвета от мусорных пакетов, а сейчас это уже в основном грунт, зеленая трава. Также мы договорились о том, что высадим здесь более 200 деревьев».
Конечно, заповедной зоной эти 80 гектаров назвать пока трудно, но чайки уже сейчас на укрытые грунтом холмы залетают, кажется, просто по старой памяти, а пищу, если и находят, то разве что для размышлений.
Тем временем, техника продолжает укреплять тело так называемых терриконов (то есть курганов): рабочие выравнивают откосы, завозят грузовики с землей и подготавливают полигон к следующему этапу работ.
Процесс рекультивации разделили на два этапа — технический и биологический по три и четыре года соответственно. Сначала холмы укроют защитным изолирующим слоем, затем построят локальные очистные сооружения и даже станцию дегазации. Кстати, свалочные газы планируют перерабатывать в электричество. И уже в 2020 году перейдут к благоустройству территории.
Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Эдмунда Желбунова.
Правда, жители домов на окраине Приморского района такой «живописной» картине из окна, как известно, совсем не рады. И последние несколько месяцев продолжали жаловаться на неприятные запахи.
Обоняние подсказывает им, что процесс переработки отходов если и запущен, то, скорее, в негативном значении этого слова. Однако чиновники успокаивают: на северо-западном полигоне не без перемен, и рекультивация уже приносит первые плоды.
Сергей Боярский, депутат Госдумы РФ, член комитета ГД по экологии и охране окружающей среды: «Мы, действительно, каждый месяц видим изменения к лучшему. И если невооруженным глазом посмотреть, то раньше полигон был белого цвета от мусорных пакетов, а сейчас это уже в основном грунт, зеленая трава. Также мы договорились о том, что высадим здесь более 200 деревьев».
Конечно, заповедной зоной эти 80 гектаров назвать пока трудно, но чайки уже сейчас на укрытые грунтом холмы залетают, кажется, просто по старой памяти, а пищу, если и находят, то разве что для размышлений.
Тем временем, техника продолжает укреплять тело так называемых терриконов (то есть курганов): рабочие выравнивают откосы, завозят грузовики с землей и подготавливают полигон к следующему этапу работ.
Процесс рекультивации разделили на два этапа — технический и биологический по три и четыре года соответственно. Сначала холмы укроют защитным изолирующим слоем, затем построят локальные очистные сооружения и даже станцию дегазации. Кстати, свалочные газы планируют перерабатывать в электричество. И уже в 2020 году перейдут к благоустройству территории.
Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Эдмунда Желбунова.
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