Фермер-депутат пошел тараном на полицейских в Ленобласти

В Ленинградской области фермер протаранил экскаватором полицейский автомобиль.

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Поводом для конфликта послужила попытка задержать нелегальных мигрантов, работавших в усадьбе «Хотило». Выяснив, что иностранцы не имели при себе необходимых документов, сотрудники правоохранительных органов посадили их в служебную машину и намеревались доставить в отдел.



Однако сначала разгневанный фермер преградил им выезд из своих владений, а затем атаковал при помощи экскаватора. В результате спецавтомобиль получил серьезные повреждения. А в отношении мужчины 1963 года рождения было возбуждено уголовное дело.



Как сообщают СМИ, задержанным оказался муниципальный депутат. Помимо своей основной деятельности он руководит фермерским хозяйством. При этом утверждает, что граждане Узбекистана находились на территории усадьбы в качестве гостей.