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    Медведев: урожай 2017 года может стать рекордным за всю историю России. Медведев, зерно, продукты, сельское хозяйство, урожай. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМедведев: урожай 2017 года может стать рекордным за всю историю России

    Медведев: урожай 2017 года может стать рекордным за всю историю России

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    Медведев: урожай 2017 года может стать рекордным за всю историю России

    Медведев: урожай 2017 года может стать рекордным за всю историю России

      Урожай зерна в этом году может стать рекордным за всю историю, и это здорово, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на выставке «Золотая осень».

      Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «Мы близки к исполнению доктрины продовольственной безопасности. Скажем прямо — когда мы ее разрабатывали, принимали, очень многие позиции казались труднодостижимыми, но они достигнуты. Россия вернулась в число главных аграрных стран мира. Это здорово».

      По словам Медведева, все это в немалой степени связано с финансовой господдержкой.

      Дмитрий Патрушев, председатель правления «Россельхозбанка»: «Если вы поднимаете вопрос о будущем урожае, основное, что влияет на его качество, — проведение сезонных полевых работ. По этому показателю во многих регионах мы занимаем долю в 100%. При этом из года в год количество ресурсов, которое мы выделяем на это направление, растет. В этом году порядка 200 млрд мы уже выделили».

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