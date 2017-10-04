Путин назвал главное преимущество России в отношениях с Ближним Востоком

На форум «Российская энергетическая неделя» съехались министры энергетики и главы энергетических компаний со всего мира, в том числе стран ОПЕК. В числе важнейших тем — дальнейшая судьба соглашения о сокращении добычи нефти, а также глобальные политические проблемы, которые тревожат мировой рынок.
Нефтяники, газовики, энергетики, угольщики обеспечивают значительную часть доходов бюджета и львиную долю национального экспорта России. Несмотря на все препятствия и санкции со стороны Запада, Россия продолжает удерживать лидирующие позиции в этой сфере в мире и рассчитывает на сохранение такого положения в ближайшие десятилетия.
Всех волнует вопрос: надолго ли хватит России нефти и газа, не вытеснят ли их возобновляемые источники энергии, то есть солнце, ветер, водород. Все эти альтернативные виды энергии, заверил Путин, в России будут развиваться, никакие неожиданности нашу страну врасплох не застанут, но значение углеводородов еще долго не исчезнет.
Владимир Путин, президент РФ: «Сегодня в энергетическом сообществе идут острые дискуссии о том, каким будет энергобаланс XXI века. Большинство все-таки сходится в том, что ведущую роль в нем в ближайшие 20–25 лет будут играть углеводороды, особенно в условиях, когда ряд стран добровольно ограничивает развитие атомной генерации. Вместе с тем следует ожидать роста межтопливной конкуренции, прежде всего традиционных и новых источников энергии».
За те несколько часов, что президент Путин провел на подиуме форума, он затронул не только энергетические, но и ключевые международные темы. Среди зарубежных гостей форума был венесуэльский президент Николас Мадуро — лидер страны с крупнейшими в мире запасами нефти просто не мог не приехать в Москву. Одной из ключевых тем стали отношения России со странами ОПЕК. В Россию впервые прибыл король Саудовской Аравии.
Владимир Путин: «Вы знаете, в чем наше преимущество? И не только в отношениях с Саудовской Аравией, но и со многими другими странами региона. Я вам скажу — вы можете верить, можете не верить, можете спросить у наших партнеров — наше преимущество заключается в том, что мы никогда и ни с кем не ведем двойной игры, мы всегда честны с нашими партнерами, мы открыто излагаем свою позицию».
Подробности — в видеоматериале обозревателя НТВ Владимира Кондратьева.
Всех волнует вопрос: надолго ли хватит России нефти и газа, не вытеснят ли их возобновляемые источники энергии, то есть солнце, ветер, водород. Все эти альтернативные виды энергии, заверил Путин, в России будут развиваться, никакие неожиданности нашу страну врасплох не застанут, но значение углеводородов еще долго не исчезнет.
Владимир Путин, президент РФ: «Сегодня в энергетическом сообществе идут острые дискуссии о том, каким будет энергобаланс XXI века. Большинство все-таки сходится в том, что ведущую роль в нем в ближайшие 20–25 лет будут играть углеводороды, особенно в условиях, когда ряд стран добровольно ограничивает развитие атомной генерации. Вместе с тем следует ожидать роста межтопливной конкуренции, прежде всего традиционных и новых источников энергии».
За те несколько часов, что президент Путин провел на подиуме форума, он затронул не только энергетические, но и ключевые международные темы. Среди зарубежных гостей форума был венесуэльский президент Николас Мадуро — лидер страны с крупнейшими в мире запасами нефти просто не мог не приехать в Москву. Одной из ключевых тем стали отношения России со странами ОПЕК. В Россию впервые прибыл король Саудовской Аравии.
Владимир Путин: «Вы знаете, в чем наше преимущество? И не только в отношениях с Саудовской Аравией, но и со многими другими странами региона. Я вам скажу — вы можете верить, можете не верить, можете спросить у наших партнеров — наше преимущество заключается в том, что мы никогда и ни с кем не ведем двойной игры, мы всегда честны с нашими партнерами, мы открыто излагаем свою позицию».
Подробности — в видеоматериале обозревателя НТВ Владимира Кондратьева.
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