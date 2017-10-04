Трамп прибыл в Лас-Вегас на встречу с пострадавшими при стрельбе

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Лас-Вегас, где в результате массового расстрела погибли 59 человек, прибыл Дональд Трамп. Он намерен встретиться с родственниками жертв трагедии и пострадавшими.
Трамп пробудет в городе всего около двух с половиной часов, а затем вернется в Вашингтон, передает РИА Новости. Известно, что он собирается посетить одну из больниц, чтобы встретиться там с ранеными, также он планирует выразить соболезнования родным погибших, после чего американский президент побеседует с полицейскими Лас-Вегаса, принимавшими участие в обнаружении преступника. Трамп считает, что полиция во время расстрела действовала быстро и четко.
Президент США, находясь в Вегасе, вряд ли затронет тему усиления контроля за продажей оружия, несмотря на многие голоса, призывающие его сдетать это. Белый дом уже заявил, что сейчас не время для такой дискуссии.
Пока ничего по-настоящему прорывного в деле следователи не обнаружили. По некоторым сообщениям, у властей появились данные о том, что состояние психического здоровья Пэддока в последние месяцы перед преступлением резко ухудшилось. В качестве симптомов называют значительную потерю в весе, изменение речи. Но пока даже в полиции эту информацию считают непроверенной.
Тем временем всплывают все новые детали подготовки Пэддока к бойне. Кроме оружия и тысяч патронов, он установил несколько камер в гостиничном номере и коридоре отеля, чтобы следить за приближением спецназа.
Фокус расследования сейчас смещается к подруге Пэддока — Мэрилу Денли. Она улетела из США на Филлипины за две недели до трагедии. Есть предположения, что Пэддок специально отправил ее на отдых, чтобы она не могла ему помешать в осуществлении преступных планов.
Полиция не подозревает Дэнли в соучастии, но называет ее персоной, представляющей интерес для следствия. Женщина, жившая с Пэддоком, безусловно, может помочь полиции хотя бы составить его психологический портрет. Дэнли уже вернулась в США. Известно, что она потребовала себе адвоката.
Президент США, находясь в Вегасе, вряд ли затронет тему усиления контроля за продажей оружия, несмотря на многие голоса, призывающие его сдетать это. Белый дом уже заявил, что сейчас не время для такой дискуссии.
Пока ничего по-настоящему прорывного в деле следователи не обнаружили. По некоторым сообщениям, у властей появились данные о том, что состояние психического здоровья Пэддока в последние месяцы перед преступлением резко ухудшилось. В качестве симптомов называют значительную потерю в весе, изменение речи. Но пока даже в полиции эту информацию считают непроверенной.
Тем временем всплывают все новые детали подготовки Пэддока к бойне. Кроме оружия и тысяч патронов, он установил несколько камер в гостиничном номере и коридоре отеля, чтобы следить за приближением спецназа.
Фокус расследования сейчас смещается к подруге Пэддока — Мэрилу Денли. Она улетела из США на Филлипины за две недели до трагедии. Есть предположения, что Пэддок специально отправил ее на отдых, чтобы она не могла ему помешать в осуществлении преступных планов.
Полиция не подозревает Дэнли в соучастии, но называет ее персоной, представляющей интерес для следствия. Женщина, жившая с Пэддоком, безусловно, может помочь полиции хотя бы составить его психологический портрет. Дэнли уже вернулась в США. Известно, что она потребовала себе адвоката.
Расстрел толпы на концерте в Лас-Вегасе: десятки погибших, более сотни ранены.Posted by НТВ on Monday, 2 October 2017
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