Уникальный центр помощи трудным подросткам из Петербурга лишился финансирования

В Северной столице разбираются в причинах финансовых проблем у благотворительного фонда святителя Василия Великого. Впервые за 13 лет существования центр социальной адаптации не получит денег из бюджета. Выход из ситуации есть, но в его действенность сотрудники организации верят слабо.

Единственный в России центр социальной адаптации трудных подростков святителя Василия Великого лишен государственной поддержки и надеется только на благотворителей. Сегодня руководство организации направило письмо главе комитета по социальной политике и вице-губернатору Петербурга.



В нем говорится о катастрофическом положении, в котором оказался благотворительный фонд. 13 лет организация за счет бюджета спасала детей, оказавшихся на социальном дне, но в этом году в субсидиях им отказали.



Иван Цветков провел в центре 11 месяцев. Это было больше двух лет назад. Сейчас молодой человек учится на судомеханика. Мечтает о высшем образовании. Хотя самое главное у Вани уже есть — любимая жена и сын. Сегодня он знает: всё в жизни может сложиться по-другому. Если ты встретишь неравнодушных людей, которые найдут силы помочь тебе.



Иван Цветков, бывший воспитанник центра социальной адаптации святителя Василия Великого: «Это люди, которые умеют правильно жить. Они рассудительные и адекватные. К тому же в их жизни нет наркотиков».



Занятия с психологом, театральная студия, литературные вечера, уроки по гончарному мастерству. Со стороны жизнь этих ребят выглядит беззаботной. Но и для них, и для коллектива центра это огромная работа. Педагоги хотят изменить своих подопечных, те меняться не хотят.



Дарья Полевода, руководитель службы социального патронажа центра социальной адаптации святителя Василия Великого: «У них есть за плечами какой-то жизненный опыт, в негативном смысле этого слова. И чтобы перебить этот опыт, нужно время, нужно старание, усилие. Всё это называется реабилитационным пространством. Это то, что мы им пытаемся здесь создать».



Этот центр работает в Петербурге уже 13 лет, но чтобы понять, насколько важна его деятельность, без статистики не обойтись. За время существования учреждения социальную адаптацию здесь прошли 278 трудных подростка. Из них только 32 совершили повторное преступление. Большинство же начали совершенно новую жизнь, где нет места ни наркотикам, ни противоправным действиям.



Директор учреждения собрала удивительную команду, которая сейчас, правда, вынуждена работать без зарплаты. Долг составил почти три миллиона рублей. В этом году единственный в России центр адаптации для несовершеннолетних не получил субсидии из городского бюджета.



Юлиана Никитина, директор центра социальной адаптации святителя Василия Великого: «Суды выносят приговоры, уголовно-исполнительная инспекция к нам отправляет детей. На это есть большой спрос. Собрана шикарная команда специалистов. Получается, что государство выступает в роли такого человека, который пришел в ресторан, вкусно покушал, а денег не заплатил».



В профильном ведомстве сожалеют, что центр остался без бюджетных денег. Якобы просто пакет документов был составлен с ошибками. И комиссия не смогла понять, на что учреждение планирует потратить 7,5 миллионов рублей, которые оно запросило. Однако, по словам чиновников, сейчас они вместе с учреждением постараются найти выход из сложившейся ситуации, сообщает корреспондент НТВ Дарья Криволапова.